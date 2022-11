Reporter’s Notebook: les héros de Fox News honorés lors de la cérémonie de remise des prix en Italie

NAPLES, ITALIE- Il a commencé comme un prix pour récompenser les agents des forces de l’ordre et les journalistes ayant le courage d’appeler la mafia en Italie et de dénoncer leurs abus, mais il est devenu quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Désormais, l’événement annuel vise à honorer la liberté de la presse et l’héroïsme de ceux qui osent couvrir les atrocités de la guerre depuis les lignes de front également.

Cette année, le Prix européen du journalisme d’investigation et judiciaire a récompensé nos collègues de Fox News blessés et tués en Ukraine. Le correspondant Benjamin Hall a été grièvement blessé en mars alors qu’il couvrait l’avancée de l’armée russe vers la capitale Kyiv. Son caméraman Pierre Zakrzewski et la fixeuse locale Oleksandra “Sasha” Kuvshynova ont été tués lorsqu’ils ont tous été la cible d’attaques intenses.

L’épouse de Pierre, Michelle Ross-Stanton, était à l’imposant château appelé Maschio Angioino dans le centre de Naples pour recevoir son prix. Dans des remarques qui ont fait pleurer certains dans l’auditoire, “Mich”, comme Pierre et ses amis l’ont toujours appelée, a parlé du dévouement passionné de son mari à son travail. Bien que le chagrin de sa perte soit toujours là, le revivre devant une foule était très difficile, a-t-elle déclaré. Mais elle a expliqué pourquoi elle avait besoin d’être là.

FUNÉRAILLES TENUES POUR LE CAMÉRAMAN DE FOX NEWS PIERRE ZAKRZEWSKI EN IRLANDE

“Je savais à quel point c’était important”, a déclaré Michelle après la cérémonie de remise des prix, “car il s’agit de journalisme. Il s’agit d’injustice dans le monde. Il s’agit des droits de l’homme. Et je pense que c’est si important que nous devons continuer. Je savoir que Pierre est mort en faisant ce qu’il aimait, et qu’il a vécu comme il est mort. Avec courage et grâce, c’est-à-dire. La mort de Pierre laisse à jamais un trou béant, un vide dans le cœur des nombreux membres de la communauté de la presse internationale qui l’ont connu, non de mentionner la famille et les amis.”

Le courage de Benjamin Hall a également été honoré à Naples. Il prévoit de continuer le combat pour faire briller une lumière là où il y a des ténèbres et pas seulement. Dans les remarques que j’ai préparées avant de recevoir le prix de Ben en son nom, car je suis juste en haut de la botte longue de l’Italie dans la ville de Milan, j’ai noté qu’il est un communicateur et un conteur incroyable sur tant de sujets – pas seulement les conflits. Il a la capacité de vous faire rire de certaines des absurdités de la vie avec ses tournures de phrase intelligentes autant qu’il peut capturer l’essence de l’horreur et de l’injustice.

“Je veux commencer par rendre hommage à Pierre, à Sasha et à tous les journalistes qui ont perdu la vie en couvrant la guerre”, a déclaré Benjamin dans un message vidéo aux organisateurs de l’événement qui a également célébré les correspondants de guerre et militaires italiens. police qui a révélé une opération mafieuse. “Mais je crois qu’il est essentiel que nous continuions à faire ce travail, qui est si important pour dire la vérité. Je pense que sans les journalistes sur le terrain, vous ne sauriez pas les horreurs, les meurtres, les atrocités qui se produisent. Vous ne sauriez pas non plus la force, le courage, la résilience de tous ces gens qui se battent pour le bien.”

BENJAMIN HALL SURPRISE SES COLLÈGUES DE FOX NEWS AVEC DES MOTS MOBILES SIX MOIS APRÈS L’ATTAQUE MORTELLE EN UKRAINE

Le prix a été fondé par un homme du nom de Massimo Scuderi qui a commencé sa carrière dans sa Sicile natale au sein de la “Guardia di Finanza” ou police financière, ceux qui traquent tout, de l’évasion fiscale au trafic international. Il a été honoré pour son propre travail courageux par le gouvernement italien et a vu beaucoup de choses dans sa vie. Mais l’histoire de Pierre, Sasha et Benjamin l’a durement touché.

“J’ai tellement lu à ce sujet. J’ai même vu les vidéos sur votre chaîne. Ça m’a touché, parce que j’imagine trois amis, dans une voiture, en train de parler et puis en un instant, ils ne se parlent plus jamais.”

La mémoire d’Oleksandra “Sasha” Kuvshynova a également été honorée à maintes reprises tout au long de la soirée. Elle avait travaillé comme “réparatrice” locale ou une paire de mains compétentes sur le terrain pour l’équipe Fox Ukraine. Jeune journaliste en herbe, et quelqu’un qui, selon un collègue de Fox, “illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait” avec son énergie et sa positivité, elle était très adorée par tous ceux qui travaillaient avec elle. Michelle dit qu’elle consacrera sa vie à garder vivant l’héritage de Pierre et Sasha. Et Massimo Scuderi dit qu’il fera tout son possible pour localiser la famille de Sasha en Ukraine et éventuellement les amener en Italie pour la commémorer en leur présence.

LES COLLÈGUES DE FOX NEWS DE OLEKSANDRA ‘SASHA’ KUVSHYNOVA SE SOUVIENNENT DE SA VIE: ‘ELLE AVAIT UNE PRÉSENCE SPÉCIALE’

Et Michelle a partagé entre-temps un mantra de la famille Zakrzewski qui aide tout le monde à traverser son cauchemar. C’est un hashtag. #BemorelikePierre. Et c’est simple, elle a dit :

Aider les autres.

Soit brave.

Aime ta famille.

Aimez vos amis.

Voyager.

Parlez.

Fais ce que tu aimes.

Prendre des risques.

Rire.

Se soucier.

Soyez le meilleur possible.

Parce qu’il était le meilleur.