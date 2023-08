"Reportera l'atterrissage de Chandrayaan-3 au 27 août si ...": Scientifique ISRO

Si un facteur concernant le module d’atterrisseur semble défavorable, l’atterrissage sera reporté au 27 août, a déclaré lundi le Centre d’applications spatiales-ISRO à propos de Chandrayaan-3.

Nilesh M Desai, directeur du Space Applications Center-ISRO, Ahmedabad a déclaré que la décision concernant l’atterrissage sera prise en fonction de la santé du module d’atterrisseur et des conditions sur la Lune.

« Le 23 août, deux heures avant que Chandrayaan-3 n’atterrisse sur la Lune, nous déciderons s’il sera approprié ou non de l’atterrir à ce moment-là en fonction de la santé du module d’atterrisseur et des conditions sur la Lune. Au cas où , si un facteur ne semble pas favorable, nous ferons atterrir le module sur la Lune le 27 août. Aucun problème ne devrait survenir et nous pourrons faire atterrir le module le 23 août », a déclaré le directeur Desai.

Le président de l’ISRO et le secrétaire du ministère de l’espace S Somanath ont appelé le ministre d’État de l’Union (charge indépendante) de la science et de la technologie, de l’énergie atomique et de l’espace Jitendra Singh à New Delhi aujourd’hui et l’ont informé de l’état et de l’état de préparation de ‘Chandrayaan-3’ pour le alunissage prévu le 23 août 2023.

Le président de l’ISRO a informé le ministre de l’état de santé de Chandrayaan-3 et a déclaré que tous les systèmes fonctionnent parfaitement et qu’aucune éventualité n’est prévue mercredi.

Au cours des deux prochains jours, la santé de Chandrayaan-3 sera surveillée en permanence. La séquence finale d’atterrissage sera chargée deux jours à l’avance et testée, a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, le ministre Jitendra Singh a exprimé sa confiance dans l’atterrissage en douceur de « Chandrayaan-3 » cette fois et a espéré qu’il scénarisera une nouvelle histoire de l’exploration planétaire sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.

L’ISRO a déclaré que le Chandrayaan-3 devrait atterrir sur la Lune le 23 août 2023, vers 18h04 IST.

Les actions en direct seront disponibles sur le site Web de l’ISRO, sa chaîne YouTube, Facebook et le diffuseur public DD National TV à partir de 17h27 IST le 23 août 2023.

Alors que la mission Chandrayaan-2 n’a été que « partiellement réussie » puisque l’atterrisseur a perdu le contact après un atterrissage brutal, l’ISRO a réussi à établir une communication bidirectionnelle entre le module d’atterrisseur Chandrayaan-3 et l’orbiteur Chandrayaan-2 toujours en orbite. Dans un développement significatif, l’orbiteur Chandrayaan-2 qui était déjà fixé autour de la lune a établi une connexion bidirectionnelle avec le module d’atterrisseur de Chandrayaan-3 lundi.

Plus tôt dans la journée, l’ISRO a partagé de nouvelles images de la face cachée lunaire capturées par le Chandrayaan-3.

L’Inde sera le quatrième pays au monde à réaliser cet exploit après les États-Unis, la Russie et la Chine, mais l’Inde sera le seul pays au monde à atterrir sur le pôle sud lunaire.

Les principaux objectifs de la mission Chandrayaan-3 sont triples : démontrer un atterrissage sûr et en douceur sur la surface lunaire ; pour faire la démonstration d’un rover itinérant sur la lune et pour mener des expériences scientifiques in situ.

La phase de développement de Chandrayaan-3 a débuté en janvier 2020 avec un lancement prévu en 2021. Cependant, la pandémie de Covid-19 a entraîné un retard imprévu dans l’avancement de la mission.

Jitendra Singh a rappelé que le premier de la série de Chandrayaan – à savoir Chandrayaan-1, est crédité d’avoir découvert la présence d’eau à la surface de la Lune, ce qui a été une nouvelle révélation pour le monde et même pour les premières agences spatiales comme la La NASA (National Aeronautics and Space Administration) des États-Unis a été fascinée par cette découverte et a utilisé les intrants pour ses expériences ultérieures.

La mission Chandrayaan-3 a été lancée le 14 juillet 2023 via le lanceur lourd GSLV Mark 3 (LVM 3) depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota dans l’Andhra Pradesh à 14h35.

Avant l’atterrissage en douceur tant attendu de Chandrayaan-3 au pôle sud de la Lune, l’ancien directeur de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et responsable de la précédente mission lunaire « Chandrayaan-2 », K Sivan plus tôt dans la journée dit que la mission sera un « grand succès ».

« C’est un moment très anxiogène… Je suis sûr que cette fois ce sera un grand succès », a déclaré M. Sivan en s’adressant à l’ANI.

« Nous avons notre propre système et nous établirons un atterrissage en douceur sans aucun problème. Mais c’est un processus complexe », a-t-il déclaré en répondant à une question demandant s’il y aurait un impact après l’échec de la mission russe Luna-25. La mission lunaire de la Russie a échoué après que son vaisseau spatial Luna-25 est devenu incontrôlable et s’est écrasé sur la lune dimanche.

Il a déclaré que des mesures correctives avaient été prises après avoir examiné les données générées par la mission Chandrayaan-2. Lorsqu’on lui a demandé si ces systèmes supplémentaires étaient également indigènes, Sivan a répondu: « Tout est indigène. »

Plus tôt dans la journée, l’ISRO a publié des images de la zone latérale lunaire capturées par la caméra de détection et d’évitement des risques Lander (LHDAC). Cette caméra aide à localiser une zone d’atterrissage sûre – sans rochers ni tranchées profondes – pendant la descente.

Notamment, le module d’atterrisseur « Vikram » du vaisseau spatial s’est récemment séparé avec succès du module de propulsion, puis a subi des manœuvres de déboostage cruciales et est descendu sur une orbite légèrement inférieure. L’atterrisseur de la mission Chandrayaan-3 porte le nom de Vikram Sarabhai (1919-1971), largement considéré comme le père du programme spatial indien.

Un lanceur lourd GSLV Mark 3 (LVM 3) a été utilisé pour le lancement du vaisseau spatial qui a été placé sur l’orbite lunaire le 5 août et depuis lors, il a subi une série de manœuvres orbitales et a été abaissé plus près de la surface de la lune. .

Cela fait un mois et sept jours que l’Organisation indienne de recherche spatiale a lancé la mission Chandrayaan-3 le 14 juillet. Le vaisseau spatial a été lancé depuis le Satish Dhawan Space Center à Sriharikota dans l’Andhra Pradesh.

Les objectifs déclarés de Chandrayaan-3, la troisième mission lunaire de l’Inde, sont un atterrissage sûr et en douceur, un rover itinérant sur la surface de la lune et des expériences scientifiques in situ.

Le coût approuvé de Chandrayaan-3 est de Rs 250 crores (hors coût du lanceur).

La phase de développement de Chandrayaan-3 a commencé en janvier 2020 avec un lancement prévu en 2021. Cependant, la pandémie de Covid-19 a entraîné un retard imprévu dans l’avancement de la mission.

Les principaux résultats scientifiques de Chandrayaan-2 incluent la toute première carte mondiale du sodium lunaire, l’amélioration des connaissances sur la distribution de la taille des cratères, la détection sans ambiguïté de la glace d’eau de surface lunaire avec l’instrument IIRS, et plus encore.

