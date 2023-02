Reporter Notebook: Comment «l’incompétence» a transformé la finale de la Ligue des champions de Liverpool en cauchemar | Nouvelles du football

Maintenant, nous savons ce que nous avons toujours su.

Les fans de Liverpool ne sont pas arrivés en retard et les fans de Liverpool n’ont pas essayé de se coucher en masse sans billets.

Ce qui s’est passé le 28 mai 2022 est de la faute de l’UEFA, des autorités françaises et de la police française.

Une finale de Ligue des champions devrait être une fête du football mais à Paris, elle s’est transformée en cauchemar pour des dizaines de milliers de supporters à cause des manquements de ceux qui étaient censés s’occuper d’eux.

Pour aggraver les choses, les fans de Liverpool ont ensuite été blâmés pour les échecs alors qu’ils n’avaient absolument rien fait de mal.

Leur retenue et leur connaissance de ce qui s’était passé à Hillsborough en 1989 ont empêché une situation déjà grave de s’aggraver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol partage son expérience et ses réflexions sur l’examen commandé par l’UEFA du traitement des supporters de Liverpool en dehors de la finale de la Ligue des champions 2022, qui disculpe les supporters



Des milliers de fans ont été aveuglément aspergés de poivre de cayenne et de gaz lacrymogène alors que la police française perdait le contrôle.

Des centaines de supporters ont été attaqués et agressés par des gangs locaux de jeunes après le match alors que la majeure partie de la présence policière avait disparu.

Quelque 115 supporters ont été blessés et jusqu’à 3 000 supporters de Liverpool avec des billets laissés sans entrer dans le stade.

Nous sommes allés en finale avec une équipe de Sky Sports News et nous n’avons jamais mis les pieds sur terre. Nous avons été aspergés de gaz poivré et de gaz lacrymogène pour avoir essayé de faire notre travail.

Malgré le chaos et le chaos, la police française n’a arrêté que 81 personnes lors du match. Si les fans de Liverpool étaient vraiment à blâmer, pourquoi seulement 14 d’entre eux venaient du Royaume-Uni ?

L’UEFA a admis que la mauvaise organisation autour de la finale de la Ligue des champions en mai dernier “avait presque conduit à un désastre”





Les supporters de Liverpool sont arrivés tôt sur le terrain car une grève des trains signifiait que les options de transport en transports en commun vers le Stade de France étaient limitées ce jour-là. Les fans ne pouvaient utiliser que la ligne D vers Saint-Denis car la ligne B était fermée en raison d’une grève.

Une fois arrivés à Saint-Denis, ils auraient dû être dirigés vers le stade par deux itinéraires, mais faute d’informations et de panneaux, la plupart des supporters de Liverpool n’ont emprunté qu’un seul itinéraire. C’était en fait incroyable d’être à un si gros match et de ne voir pratiquement aucune signalisation. Nous étions déjà allés au stade plusieurs fois et l’avions trouvé déconcertant et déroutant, nous ne pouvions donc qu’imaginer ce que ressentaient les gens qui y allaient pour la première fois.

Les choses empiraient au fur et à mesure que vous vous rapprochiez du sol. Un point de contrôle des billets totalement inadéquat à proximité du stade a provoqué un énorme goulot d’étranglement qui a duré des heures. Les stewards vérifiaient les billets et beaucoup ressemblaient à des faux alors qu’ils étaient réels.

Alors que le coup d’envoi se rapprochait, le point de contrôle a été abandonné et un béguin s’est développé aux tourniquets alors que les fans étaient piégés dans le hall. De nombreux tourniquets ne fonctionnaient pas correctement et la situation a été aggravée par les habitants escaladant les clôtures pour entrer dans le match.

À ce moment-là, l’incroyable décision a été prise de déployer la police anti-émeute. Ils ont commencé à utiliser du gaz poivré et des gaz lacrymogènes sans discernement.

Sur le terrain, grâce aux médias sociaux, les gens savaient déjà que quelque chose n’allait vraiment pas et ne croyaient pas au message désormais notoire de l’UEFA sur les grands écrans qui accusait les supporters d’avoir retardé le coup d’envoi : “En raison de l’arrivée tardive des supporters au stade, le match a été retardé.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sky News a passé au peigne fin les images de la finale de la Ligue des champions pour découvrir ce qui s’est réellement passé cette nuit-là



Ce message a été vu par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et a donné l’impression totalement erronée que les fans étaient à l’origine des problèmes.

La vérité est que le vrai blâme incombe à l’UEFA, aux autorités françaises et à la police française. Leur incompétence et leur négligence auraient pu conduire à une situation bien plus grave sans la retenue des supporters de Liverpool qui connaissent tout de l’histoire de ce qui s’est passé à Hillsborough en 1989.

Bien que la police française ait été en force avant le match, elle n’était nulle part en vue lorsque des supporters ont été agressés et attaqués alors qu’ils quittaient le match.

Après le match, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé de manière ridicule que jusqu’à 40 000 supporters de Liverpool s’étaient présentés au stade sans billets ou avec de faux billets. Le nombre réel de billets contrefaits pour Liverpool s’est avéré être de 1 600 – ce qui n’est pas plus que prévu pour un match de cette taille.

Il est maintenant évident que trois mois n’étaient pas suffisants pour organiser un jeu de cette envergure. Le Stade de France ne devrait pas être utilisé pour une autre finale avant longtemps et l’UEFA devrait veiller à ce que tous les supporters qui ont souffert ce soir-là reçoivent le remboursement intégral de leurs billets.

Et ils devraient s’excuser et remercier les supporters de Liverpool pour la façon dont ils se sont comportés.