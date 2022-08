Reportage : Un sac trouvé pendant le festival de Stockholm était une véritable bombe

STOCKHOLM – La police suédoise a déclaré qu’un sac avait été retrouvé dans un parc du centre-ville de Stockholm lors d’un festival culturel annuel et a ajouté que la National Bomb Squad avait enquêté. La police a refusé de commenter son contenu, mais le journal suédois Aftonbladet a déclaré qu’il contenait une bombe.

Aftonbladet a déclaré qu’il s’agissait d’une bombe et qu’elle a été retrouvée près du Cafe Opera, une célèbre discothèque.

Le Festival de la culture de Stockholm, d’une durée de cinq jours, s’est terminé dimanche par un concert du chanteur pop iranien Ebi, de son vrai nom Ebrahim Hamedi et qui est un dissident iranien connu. Le festival gratuit comprenait des actes musicaux, des activités, des performances et des lieux de rencontre dans six zones de la capitale suédoise.