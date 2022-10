Reportage : un charnier de victimes de l’EI découvert à Palmyre en Syrie

BEYROUTH (AP) – Les autorités syriennes ont découvert une fosse commune dans la ville historique de Palmyre avec les corps des victimes du groupe militant État islamique, qui contrôlait la région il y a des années, a annoncé vendredi l’agence de presse officielle syrienne.

Selon le rapport sur SANA, la fosse commune a été découverte près de l’amphithéâtre romain du IIe siècle. L’agence a déclaré que les restes de 12 personnes enterrées là-bas ont été emmenés dans des morgues d’hôpitaux pour identification avant de pouvoir être remis à leurs familles.

Palmyre est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et reliait autrefois la Perse, l’Inde, la Chine à l’empire romain et à la région méditerranéenne. Les militants de l’État islamique ont contrôlé la zone en deux tours en 2015-2016 et y ont tué des dizaines de personnes – des meurtres souvent capturés dans des vidéos de propagande extrémiste – avant d’être expulsés. L’EI a également endommagé certains des célèbres trésors archéologiques de la ville.

La brutalité et les actions de l’EI à Palmyre ont déclenché un tollé international. Palmyre a été reprise en 2017 par les forces gouvernementales syriennes qui la détiennent depuis lors.

Palmyre, avec ses imposantes colonnades romaines vieilles de 2 000 ans et ses artefacts inestimables, était affectueusement surnommée par les Syriens la « mariée du désert ».

Avant que la guerre civile syrienne n’éclate en 2011 – un conflit qui a tué des centaines de milliers de personnes – Palmyre abritait 65 000 personnes. À ce jour, une oasis désertique entourée de palmiers à environ 215 kilomètres (155 miles) à l’est de Damas, c’est aussi un carrefour stratégique reliant la capitale syrienne à l’est du pays et à l’Irak voisin.

The Associated Press