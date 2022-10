Reportage : un charnier de victimes de l’EI découvert à Palmyre en Syrie

Palmyre est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et reliait autrefois la Perse, l’Inde, la Chine à l’empire romain et à la région méditerranéenne. Les militants de l’État islamique ont contrôlé la zone en deux tours en 2015-2016 et y ont tué des dizaines de personnes – des meurtres souvent capturés dans des vidéos de propagande extrémiste – avant d’être expulsés. L’EI a également endommagé certains des célèbres trésors archéologiques de la ville.