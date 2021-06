Reportage sur le Tigré : 350 000 face à la famine, 2 millions à deux pas

Dans cette pire catégorie à laquelle sont confrontées plus de 350 000 personnes au Tigré, au moins 20 % des ménages sont confrontés à un manque total de nourriture « et la famine, la mort et le dénuement sont évidents ». En outre, la malnutrition aiguë est manifeste dans plus de 30 % des ménages et les décès dus à la famine dépassent chaque jour deux personnes pour 1 000 habitants.