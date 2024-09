Reportage en coulisses sur le mystérieux partenaire de tag pour WWE Raw de ce soir

Il se passe beaucoup de choses dans l’épisode de ce soir de « WWE Raw » à Calgary, Alberta, Canada, mais l’événement le plus intriguant est peut-être un match par équipe de six femmes. Là, le Pure Fusion Collective composé de Shayna Baszler, Sonya Deville et Zoey Stark affrontera ses rivales Lyra Valkyria, Zelina Vega et une partenaire mystérieuse.

Publicité

Si l’on en croit les rumeurs, le partenaire mystérieux est quelqu’un qui devrait vraiment enthousiasmer la foule de Calgary. PWInsider ÉliteLa partenaire de Valkyria et Vega ne sera autre que Natalya, originaire de Calgary, qui a été aperçue dans sa ville natale avant le spectacle de ce soir.

Cette apparition sera la première de Natalya à la WWE depuis plus de trois mois, après des défaites consécutives contre Kiana James, elle-même absente des programmes de la WWE, et Izzy Dame à Raw et NXT respectivement. Ces défaites surviennent à un moment où l’avenir de Natalya à la WWE est remis en question après des rumeurs selon lesquelles son contrat avec la promotion est sur le point d’expirer. Un mois plus tard, il a été révélé que Natalya et la WWE ont ensuite convenu d’un nouveau contrat, bien que la durée et les termes de l’accord restent inconnus.

Publicité

L’inclusion annoncée de Natalya dans le show de ce soir à Calgary fera de « Raw » une sorte d’affaire de famille, car le show devrait également mettre en vedette son oncle, le légendaire Bret Hart. L’apparition de Hart sera la première fois que le « Hitman » sera vu devant la caméra lors d’un événement de la WWE depuis 2022, lorsqu’il était assis au bord du ring pour le Clash de la WWE au Castle PLE à Cardiff, au Pays de Galles. On s’attend à ce que ce soit un moment émouvant, car il pourrait s’agir de la dernière apparition de Hart liée à la lutte au Saddledome de Calgary, qui devrait être démoli dans les années à venir.