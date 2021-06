Reportage : des étudiants chinois en Australie menacés par Pékin

Dans trois cas, la police en Chine a visité ou demandé à rencontrer les familles des étudiants en raison des activités des étudiants en Australie, selon le rapport, sur la base d’entretiens avec 24 étudiants pro-démocratie de Chine continentale et de Hong Kong, et 22 universitaires. dans les universités australiennes. Les autorités chinoises ont menacé d’emprisonner un étudiant qui a publié des messages pro-démocratie sur Twitter en Australie et ont confisqué le passeport d’un autre qui a exprimé son soutien à la démocratie devant ses camarades de classe en Australie, a déclaré Human Rights Watch.