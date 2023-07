Reportage de Chris Pincher : les passages les plus accablants

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le comité des normes du Parlement a publié un rapport accablant sur la conduite du député Chris Pincher et a recommandé qu’il soit suspendu de la Chambre des communes pendant huit semaines.

L’ancien conservateur est accusé d’avoir peloté deux hommes dans un club privé en juin 2022. Voici les passages les plus accablants du rapport.

Avertissement de contenu : les extraits du rapport contiennent des descriptions d’agressions sexuelles

En fait’

Le commissaire parlementaire aux normes a déclaré que la conduite présumée de M. Pincher avait été observée par un certain nombre de personnes, notamment des députés et des fonctionnaires du Carlton Club.

Le comité dit que, de l’avis du commissaire, c’est un fait « de fait » que « M. Pincher a peloté deux individus ».

«M. Pincher a touché le premier individu (le plaignant) sur son bras et son cou, avant de lui toucher les fesses. M. Pincher a tripoté la deuxième personne sur ses fesses, puis a tripoté ses testicules (témoin 3) », indique le rapport.

Commettre une faute « en toute impunité »

Citant un mémorandum du commissaire parlementaire aux normes, le rapport du comité indique que la conduite de Pincher a causé des dommages « significatifs » à la vie publique.

Non seulement les personnes impliquées ont été blessées, mais l’incident alimente la perception du public selon laquelle les députés « n’ont pas à respecter les normes de comportement normales et peuvent commettre des actes répréhensibles en toute impunité ».

« Les dommages qui ont été causés à la réputation et à l’intégrité de la Chambre et de ses membres ne peuvent être décrits comme insignifiants, sans intérêt ou sans importance », a déclaré le commissaire.

« Les dégâts sont importants. Cela implique un comportement qui, à tous égards, était choquant, profondément inapproprié et a eu un impact négatif sur deux individus sans méfiance qui ne s’attendaient pas à ce qu’ils soient soumis à un tel comportement.

Le commissaire a ajouté : « En outre, c’est une conduite qui risque de faire naître une perception publique erronée selon laquelle les parlementaires ne sont pas tenus de respecter les normes normales de comportement et peuvent commettre des actes répréhensibles en toute impunité.

‘Un plein sur tâtonner’

Le rapport du comité reproduit un message texte contemporain de l’une des victimes présumées du député montrant sa réaction à l’incident.

Dans ce document, l’homme décrit l’action de M. Pincher comme un « plein tâtonnement ».

[Witness 3] à 00:39: omg pincher vient de me peloter

[redacted] à 00:39 : Oh mon dieu horrible

Ne l’excluez pas

[Witness 3] à 08h01 : [Three sad face emojis]

[redacted] à 08h04 : ça va ?

[Witness 3] à 09h35 : Était plein de rogne Im

D’accord

« Il m’a serré le cul »

Le rapport du comité comprend une transcription d’une partie de l’entretien avec le témoin 3, l’une des victimes présumées. Il rend la lecture difficile et décrit en détail exactement ce qui est censé s’être produit.

[Witness 3]: Il a serré mon cul et puis il a déplacé sa main vers l’avant, puis il a levé sa main. Et puis c’est quand c’est fini.

[… ]

[ICGS investigator]: Maintenant, pour qu’il n’y ait pas de confusion sur ce que signifie la région de l’aine, pouvez-vous juste me dire exactement où il vous touche ?

[Witness 3]: Alors il fait tourner sa main, puis il attrape en quelque sorte où sont mes testicules et puis il les serre en quelque sorte à ce point.

[ICGS investigator]: Droite. Donc il a touché vos testicules et vous l’avez senti serrer ?

[Witness 3]: Ouais.

« Je prends maintenant des médicaments »

Les deux victimes présumées affirment que l’incident a eu un impact significatif et durable sur elles – l’une prenant des médicaments et l’autre continuant à souffrir de problèmes de sommeil.

« Je suis devenu de plus en plus anxieux à la suite de l’incident et je prends maintenant des médicaments pour gérer mon anxiété », a déclaré le témoin 3.

« Je crains également que cet incident n’ait un impact sur mon travail et sur mes futurs projets de carrière. Après l’incident, j’ai arrêté de faire de l’exercice, ce qui m’a fait prendre beaucoup de poids. J’ai également fait l’objet de rumeurs sur l’incident et de spéculations sur mon implication.

L’autre victime présumée, formellement identifiée dans le rapport comme « le plaignant », déclare : « J’ai trouvé les incidents avec M. Pincher traumatisants et les incidents continuent d’affecter considérablement mon sommeil chaque fois que je dois raconter le comportement de M. Pincher ».