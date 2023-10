Reportage au sol de NDTV : 10 km de Gaza, roquettes, destructions, routes désertes

Le ciel était illuminé par les trajectoires des roquettes alors qu’une équipe de NDTV se dirigeait vers Ashkelon, une ville côtière à quelques kilomètres de Gaza, la bande sous blocus où Israël mène une guerre totale contre les groupes palestiniens.

Plusieurs routes sont barricadées et entraînent des embouteillages, ont constaté les journalistes, rendant compte en temps réel de la situation en Israël.

Une roquette a explosé près de leur hôtel avant qu’ils puissent s’enregistrer tard dans la nuit alors que des sirènes les obligeaient à se réfugier dans le sous-sol.

La route vers Ashkelon était déserte et silencieuse, ce qui est plutôt inhabituel compte tenu de la façon dont la ville rayonnait autrefois de civils dans les rues.

Le conducteur avait des instructions claires : la voiture serait arrêtée si la sirène d’alerte aérienne se déclenchait et les passagers devaient sortir sur la route et s’allonger.

Ils venaient juste d’arriver à l’hôtel et de se faire sortir leurs bagages que les sirènes retentirent – ce qui ne signifiait qu’une chose : tout quitter et trouver un abri. Les bagages sont restés sur la route pendant que l’équipage courait vers le sous-sol.

Gaza est à peine à 10-12 km d’ici et les attaques de représailles d’Israël sont visibles depuis cette ville. Des roquettes et le bourdonnement des avions de combat pouvaient être entendus en arrière-plan pendant qu’ils parlaient.

Des visuels en direct montraient des fusées perçant le ciel. Les bruits rugissants des missiles ont continué toute la nuit.

Israël a lancé une contre-attaque féroce aux tirs de roquettes du Hamas, déterminé à « changer la face de la réalité » à Gaza.

Plus de 1 100 civils et soldats ont été tués des deux côtés dans la guerre qui a débuté samedi matin suite à un barrage d’attaques à la roquette depuis Gaza. Cela comprend plus de 700 en Israël.

