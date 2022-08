Report du rapport final de la Mass Casualty Commission de la Nouvelle-Écosse

Le rapport final de la Mass Casualty Commission menant l’enquête sur le massacre d’avril 2020 où un homme armé a tué 22 personnes dans toute la province sera retardé de cinq mois.

Dans un avis publié vendredi, les commissaires ont déclaré qu’après avoir fait une demande, les gouvernements provincial et fédéral avaient accordé une prolongation pour soumettre le rapport final du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.

La commission a déclaré qu’elle était toujours sur la bonne voie pour achever les procédures publiques d’ici la fin septembre 2022 comme prévu et n’a “demandé aucun financement supplémentaire pour permettre une prolongation”.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Les raisons de la demande de prolongation incluaient le délai de soumission du rapport final étant serré dès le départ, les retards dus au COVID-19 et “le rythme, l’imprévisibilité et le volume de divulgation des documents ont gravement affecté la capacité de la commission à respecter les délais et à faire avancer nos travaux en temps opportun”. façon.”

Lundi dernier, un avocat de la commission a révélé que de nouvelles notes du commissaire adjoint à la retraite de la GRC, Lee Bergerman, avaient été partagées au cours de la même période où Bergerman témoignait devant la commission.

Lori Ward, avocate du gouvernement fédéral, a imputé la divulgation tardive au temps qu’il a fallu pour retrouver les notes prises par Bergerman dans les mois précédant sa retraite en octobre dernier.

“Nous les avons récemment reçus et essayions de les examiner et de les divulguer avant son témoignage et je regrette que nous n’ayons pas pu le faire”, a déclaré Ward.

Les commissaires ont déclaré que le temps supplémentaire accordé leur permettra de terminer le rapport final “qui sera substantiel, avec le soin et l’attention qu’il mérite”.

« Nous avons dit que nous voulons nous assurer que ce processus est approfondi et que le rapport et ses recommandations sont bénéfiques pour tous les Canadiens et contribueront à améliorer la sécurité des collectivités partout au pays. »