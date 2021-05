Report des matchs de la FIH Hockey Pro League de l’Inde contre l’Espagne et l’Allemagne en Europe

Les prochains matches à l’extérieur de la FIH Hockey Pro League de l’Inde contre l’Espagne et l’Allemagne plus tard ce mois-ci ont été reportés en raison des restrictions de voyage internationales imposées à la suite de la flambée des cas de COVID-19 dans le pays asiatique, a annoncé mardi l’organisme mondial (FIH). le Équipe indienne de hockey masculin devait jouer contre l’Espagne les 15 et 16 mai, suivi du match nul à deux en Allemagne les 23 et 24 mai.

«La FIH, Hockey India ainsi que les associations nationales de hockey d’Allemagne, d’Espagne et de Grande-Bretagne puisque les matchs initialement prévus à Londres les 8 et 9 mai ont également été reportés – étudient actuellement toutes les options potentielles pour réorganiser ces matches à une date ultérieure. », a déclaré la Fédération internationale de hockey (FIH) dans un communiqué.

«Au nom de la communauté mondiale du hockey, la Fédération internationale de hockey (FIH) tient à exprimer son soutien et sa profonde sympathie à la communauté du hockey indien, ainsi qu’à leurs familles et amis. En cette période très difficile pour l’Inde, un pays tellement lié à l’histoire ainsi qu’au développement actuel du hockey, nos pensées vont à tous les Indiens », a-t-il ajouté.

Le mois dernier, les matchs de la FIH Hockey Pro League de l’Inde contre la Grande-Bretagne, prévus du 8 au 9 mai à Londres, ont été reportés à la suite de la décision du gouvernement britannique d’ajouter l’Inde à la « liste rouge » des voyages en raison de la flambée des cas de COVID-19 dans ce pays. L’Inde enregistrant plus de 3 lakh COVID-19 cas et 3000 décès par jour depuis un certain temps maintenant, la plupart des pays étrangers, dont l’Australie, la Malaisie, l’Allemagne, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, etc., ont suspendu les vols internationaux en provenance du pays.

L’Inde est actuellement quatrième au classement de la FIH Pro League avec 15 points en huit matches derrière les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique, leader.

