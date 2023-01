Réponses recherchées dans les meurtres de 2 écologistes honduriens

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – La famille de l’un des deux militants écologistes tués dans une partie rurale du nord du Honduras a déclaré que les autorités n’enquêtaient pas correctement sur le meurtre du couple qui avait fait l’objet de menaces pour son travail.

Aly Domínguez et Jairo Bonilla circulaient à moto entre La Concepción et Guapinol dimanche lorsqu’ils ont été abattus. Les deux hommes étaient des défenseurs connus du parc national voisin de Carlos Escaleras.

Jeudi, le frère de Domínguez, Reynaldo Domínguez, a déposé une plainte auprès des procureurs de la capitale affirmant que l’enquête sur les meurtres ne progressait pas.

Il a dit que son frère et Bonilla travaillaient pour une entreprise de câblodistribution locale collectant des paiements dans la zone rurale. Le 7 janvier, ils revenaient à Guapinol de La Concepción après avoir fait leurs collectes lorsqu’ils ont été attaqués, a-t-il déclaré.

« À ce jour, ils n’ont rien fait. Les enquêtes n’avancent pas, car les autorités de Tocoa sont de connivence avec la société minière qui exploite » le parc national, a déclaré Domínguez.

Il a déclaré que les autorités considéraient le vol comme le mobile, mais il a contesté cela.

“Sur le site se trouvait la moto, qui est l’une des plus recherchées par les voleurs, leurs téléphones portables étaient là et l’argent qu’ils avaient collecté était dans leurs poches car ils l’avaient partagé entre eux”, a déclaré Domínguez. “C’est pourquoi nous refusons qu’il s’agisse d’un vol.”

L’extraction d’oxyde de fer à l’intérieur du parc est un point d’éclair depuis des années.

L’année dernière, juste un jour après que six militants ont été condamnés pour des actions présumées contre une exploitation minière, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême s’est unanimement rangée du côté des accusés sur deux appels de longue date et a rejeté leur affaire. La plupart des hommes étaient en détention provisoire depuis 2019, accusés de privation de liberté et d’incendie criminel aggravé. Deux des huit ont été acquittés.

Comme Domínguez et Bonilla, ils avaient protesté contre la légalité des concessions minières accordées à l’intérieur du parc national et contre les dommages causés aux rivières Guapinol et San Pedro.

L’un des huit hommes de cette affaire, Kelvin Romero, a confirmé mercredi que Domínguez et Bonilla étaient des défenseurs connus du parc.

“Nous avons eu des menaces personnelles, dans des messages, dans des appels”, a déclaré Romero. “Donc pour nous ici, la justice et les autorités ignorent malgré le fait que nous ayons des mesures de protection pour les défenseurs des droits de l’homme.”

Le Honduras est considéré comme l’un des pays les plus dangereux au monde pour les militants écologistes. L’un de ses cas les plus tristement célèbres a été le meurtre en 2016 de Berta Cáceres, qui protestait contre un projet hydroélectrique.

Les autorités honduriennes ont déclaré qu’elles avaient initialement traité les meurtres du week-end comme un vol, car au moment où elles sont arrivées sur place, la scène du crime avait été perturbée.

“Ils (les proches) n’ont pas laissé la morgue prendre les corps et ils les ont enterrés”, a déclaré Yuri Mora, porte-parole du bureau du procureur fédéral. « Des parents et des amis ont contaminé la scène du crime. Ils ont pris les choses qu’ils portaient et n’ont rien dit jusqu’à quelques jours plus tard. Cela rend plus difficile l’enquête et la recherche des responsables de cet acte.

L’organisation mondiale de défense des droits Amnesty International a exigé une enquête “rapide, approfondie et impartiale”.

Marlon González, Associated Press