Réponses rapides à venir chez Ring Doorbells au Royaume-Uni

Ring a récemment ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs de sonnettes, telles que le cryptage vidéo de bout en bout, et la dernière en date est les réponses rapides. Si vous possédez l’une des sonnettes répertoriées ci-dessous, vous pourrez accéder à votre application Ring et choisir parmi six phrases prédéfinies qui seront jouées lorsque quelqu’un sonnera à la porte.

Ils comprennent « Salut ! S’il vous plaît, attendez. Cela peut me prendre un moment pour répondre » et « Nous ne pouvons pas répondre à la porte pour le moment, mais si vous souhaitez laisser un message, vous pouvez le faire maintenant ». Il y en a aussi un qui dit à un chauffeur-livreur de laisser les colis à l’extérieur.

Les réponses peuvent être utiles si vous êtes en train de faire du shopping et que vous ne pouvez pas répondre vous-même à une sonnerie via l’application, ou simplement lorsque vous êtes occupé à la maison et que vous ne voulez pas être dérangé.

La mise à jour devrait être déployée à tous les utilisateurs de l’application Ring au Royaume-Uni au cours des prochaines semaines et vous trouverez l’option dans la section des nouvelles fonctionnalités du centre de contrôle, elle-même disponible dans le menu principal de l’application.

Une fois que vous avez activé les réponses rapides, vous pouvez alors choisir parmi les six phrases, tant que vous disposez de l’une des sonnettes suivantes :

Sonnette vidéo (2e génération)

Sonnette vidéo 2

Sonnette vidéo 3

Sonnette vidéo 3 Plus

Sonnette vidéo 4

Sonnette vidéo filaire

Sonnette vidéo Pro

Sonnette vidéo Pro 2

Sonnette vidéo Elite

Caméra de vue de porte

Si vous vous abonnez à Ring Protect, vous pouvez entendre les messages que les appelants laissent plus tard, mais sans abonnement, vous ne saurez ce qui a été dit que si vous accédez à Live View dans l’application pendant que le message est laissé.

Aux États-Unis, les propriétaires des sonnettes Pro et Pro 2 qui disposent également de Ring Protect ont la possibilité d’utiliser Alexa Greetings. Avec ceux-ci, Alexa peut prendre des messages et donner des instructions sur l’endroit où laisser les colis lorsque vous ne pouvez pas répondre à la porte.

Ce n’est toujours pas disponible au Royaume-Uni, mais Quick Replies fait un travail similaire de prise de messages – fonctionnant comme un répondeur pour votre sonnette – et il est disponible sur une gamme beaucoup plus large de modèles.

Une fonctionnalité que nous aimerions voir Ring ajouter est une fonction « Snooze » qui fait taire tous les appareils Chime et Echo lorsque vous ne voulez pas être dérangé. Vous pouvez le faire par Chime dans l’application Ring, mais il n’y a aucun moyen de le faire à partir de l’application Ring si vous utilisez des haut-parleurs Echo et recevez des notifications via Alexa.

