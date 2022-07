Réponses nécessaires sur l’éviction de Patrick Brown

Un cas de sale politique ou une violation grave des lois sur le financement politique ?

À la suite de la disqualification soudaine de Patrick Brown de la course à la direction conservatrice, nous nous demandons quelles sont les véritables raisons de son éviction.

C’est un problème pour Brown, les autres candidats à la direction et le parti conservateur.

L’explication offerte jusqu’à présent a été courte sur les détails. Ian Brodie, président du comité d’organisation des élections à la direction, a seulement déclaré que le parti avait pris connaissance de “graves allégations d’actes répréhensibles” par la campagne de Brown qui “semblent” violer la Loi électorale du Canada.

Les informations fournies par l’équipe de campagne de Brown n’ont pas permis de résoudre les problèmes, ce qui a incité à recommander son exclusion de la course, a déclaré Brodie, qui a été chef de cabinet de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

L’équipe de campagne de Brown a dénoncé cette décision comme un comportement “répréhensible et antidémocratique”. Ils disent qu’ils n’ont jamais reçu tous les détails ou les preuves de ce qu’ils ont appelé des “allégations anonymes”.

Au lieu de cela, la campagne a accusé le comité de direction d’essayer d’organiser un « couronnement » pour le candidat rival Pierre Poilievre. Brown, qui avait présenté sa campagne comme faisant appel aux conservateurs modérés contre la cour de Poilievre à la droite, a qualifié cette décision de coup porté aux efforts visant à rendre le parti plus inclusif.

Les avocats de Brown, Marie Henein et Alex Smith, cherchent à faire appel de la décision, la qualifiant de “processus kafkaïen” pour obtenir un “résultat politiquement motivé et prédéterminé”.

On présume que Brown n’aurait pas été éjecté de la course à la direction sans preuves convaincantes d’actes répréhensibles. Mais s’il y a un cas solide ici, il n’a pas été rendu public.

La vérité est que nous n’en savons tout simplement pas assez pour dire si le comité de direction a eu raison ou tort de disqualifier Brown. Cette image doit devenir plus claire dans les jours à venir.

Les allégations du comité de direction ne sont pas prouvées et, pour le moment, inconnues de tous en dehors de leur cercle restreint. En l’absence de faits concrets, les spéculations et les soupçons comblent le vide. En refusant de fournir une explication plus complète des allégations contre Brown, le parti s’est laissé ouvert aux questions sur ses motivations.

Cette course produira un chef de parti qui sera candidat au poste de Premier ministre. Qu’il s’agisse de Poilievre ou de l’un des quatre autres prétendants, dans l’état actuel des choses, ces individus risquent de prendre la couronne sous un nuage.

Pour cette raison, le parti devrait commencer à fournir des réponses. Et Poilievre en particulier devrait le pousser à le faire. Étant donné l’allégation de Brown selon laquelle son éviction a été faite délibérément pour assurer une victoire à Poilievre, le secret ne rend pas service au favori présumé.

Même ceux qui ne sont pas membres du Parti conservateur ont intérêt à ce leadership. Le Canada se porte mieux avec un parti conservateur en santé, qui peut s’engager dans des débats sérieux sur les défis auxquels nous sommes confrontés et s’opposer fermement au gouvernement libéral.

Nous vivons dans un monde de méfiance, de désinformation et de théories du complot. Ces maux prospèrent dans le vide de l’information. Le comité organisateur de la course à la chefferie conservatrice se doit donc d’être le plus transparent possible sur ce qui s’est passé ici, sous peine de remettre en question la légitimité de cette course et de son éventuel vainqueur.

