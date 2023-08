Réponses du candidat GOP sur le changement climatique, classées

E huit candidats républicains à la présidentielle est monté sur scène le Mercredi soir pour le premier débat du GOP. Vingt minutes après le début de l’émission, l’un des modérateurs a demandé aux candidats de lever la main s’ils pensaient que le comportement humain était à l’origine du changement climatique.

« Nous ne sommes pas des écoliers », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avant que quiconque ne lève la main. . « Ayons le débat. » Dire qu’ils ont ensuite eu le débat serait exagéré. Mais certains candidats ont dit quelques mots en réponse à la question.

Les candidats ont largement rejeté le problème du changement climatique. Certains ont eu recours aux injures au lieu de répondre directement aux questions sur la crise climatique. Voici comment les candidats du GOP ont répondu à la question du changement climatique, classés par ordre de priorité. à l’absolu pire .

5. Nikki Haley

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley s’exprime lors d’un débat sur la primaire présidentielle républicaine organisé par FOX News Channel, en août. 23, 2023, à Milwaukee. Photo : Morry Gash ( PA )

Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU sous l’administration Trump, a affirmé que le changement climatique est réel et a déclaré que le pays souhaitait protéger l’eau et l’air purs.

Mais au lieu de décrire ce que ce pays peut faire pour réduire ses émissions, elle a décidé de pointer du doigt ailleurs. « Si vous voulez vraiment changer l’environnement, alors nous devons commencer à dire à la Chine et à l’Inde qu’elles doivent réduire leurs émissions », a-t-elle déclaré sous les applaudissements de la foule. Haley a fait valoir que les incitations vertes introduites par l’administration Biden n’ont aidé la Chine que parce que les matériaux nécessaires pour les batteries y sont extraites et pas aux États-Unis

Ce pays n’est pas le mieux placé pour donner la leçon aux autres pays sur la réduction de leurs émissions. La Chine est le pire pollueur mondial, mais les États-Unis arrivent juste derrière, selon Associated Press. signalé.

4. Tim Scott

Le candidat républicain à la présidentielle Tim Scott donne une interview après le premier débat présidentiel républicain du cycle électoral de 2024 au Fiserv Forum à Milwaukee, le 23 août 2023. Photo : Francis Chung/POLITIQUE ( PA )

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a déclaré que le public américain méritait un débat « sur les questions qui affectent sa vie », comme pour suggérer que la crise climatique est toujours en question. Peu importe le vagues de chaleur, tempêtes tropicales, inondations, incendies de forêtet fumée qui ont touché des millions d’Américains cet été.

« Si nous voulons que l’environnement soit meilleur – et nous le voulons tous – la meilleure chose à faire est de rapatrier nos emplois de Chine », a-t-il déclaré.

Scott a répondu indirectement à la question, mais il n’était pas nécessaire de minimiser l’impact du changement climatique sur les communautés de tout le pays.

3. Ron DeSantis

Le candidat républicain à la présidentielle Ron DeSantis donne une interview après le premier débat présidentiel républicain du cycle électoral de 2024 au Fiserv Forum à Milwaukee, le 23 août 2023. Photo : Francis Chung/POLITIQUE ( PA )

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a répondu à la question en divaguant contre les « médias d’entreprise ». Il a également critiqué le président Joe Biden pour disant « pas de commentaire » lorsqu’on l’interroge sur les effets dévastateurs incendies de forêt à Maui plus tôt ce mois-ci.

« En tant que personne ayant géré des catastrophes en Floride, vous devez être activé, vous devez être là, vous devez être présent », a déclaré DeSantis. « Vous devez aider les gens qui font ça. »

« Est-ce un oui? » » a demandé l’un des modérateurs, lui demandant de répondre à la question de savoir si les humains sont à l’origine du changement climatique. DeSantis a ensuite été interrompu et n’a jamais répondu à la question.

En mai, lorsque DeSantis a annoncé sa campagne pour être candidat à la présidenceil a déclaré qu’il rejetait la « politisation de la météo » et se demandait si les ouragans devenaient en fait plus destructeurs en raison du changement climatique, selon le Guardian. signalé. Malheureusement, les tempêtes tropicales et les ouragans sont alimentés par la crise climatique. Des recherches récentes montrent que certaines tempêtes il tombe encore plus de pluie en raison du changement climatique.

On ne sait pas si DeSantis change de position, mais le fait qu’il ne puisse pas répondre à une simple question par oui ou par non n’est pas prometteur.

2. Chris Christie

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie s’exprime lors d’un débat sur les primaires présidentielles républicaines organisé par FOX News Channel le 23 août 2023 à Milwaukee. Photo : Morry Gash ( PA )

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, n’a pas répondu à la question. je Au lieu de cela, il a déclaré que son candidat rival Vivek Ramaswamy ressemblait à ChatGPT. Il a ensuite fait une blague torturée comparant Ramaswamy à Barack Obama parce qu’il est maigre et qu’il porte « un nom de famille étrange ». Il a conclu son message confus en disant : « Et j’ai bien peur que nous ayons affaire au même type d’amateur. »

1. Vivek Ramaswamy

L’homme d’affaires Vivek Ramaswamy réagit après un débat sur la primaire présidentielle républicaine organisé par FOX News Channel le 23 août 2023 à Milwaukee. Photo : Morry Gash ( PA )

Dans sa réponse, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy a déclaré que des gens mouraient à cause d’une mauvaise politique climatique, et pas tellement à cause du changement climatique lui-même.

« Soyons honnêtes en tant que Républicains… Je suis la seule personne sur scène qui n’est pas achetée et payée, donc je peux dire ceci… le programme sur le changement climatique est un canular », a-t-il déclaré, tandis que la foule huait. « Le programme anti-carbone est le voile mouillé sur notre économie. »

Il a expliqué ce commentaire plus tard dans le débat en déclarant que l’économie américaine se développerait si elle adoptait l’énergie nationale, en particulier les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire. « Percer. Fracture. Brûler du charbon. Adoptez le nucléaire », a-t-il déclaré.

