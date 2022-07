Réponses d’experts aux questions clés sur les vaccins COVID pour les enfants

L’une des raisons pour lesquelles les pharmaciens d’officine ont moins d’expérience est que la plupart des vaccins infantiles sont administrés dans le cabinet d’un pédiatre ou d’un médecin de famille. “Donc, ils ont moins de familiarité”, a déclaré Creech. De plus, certains des plus jeunes enfants sont vaccinés à la cuisse et non à l’épaule.

“Je suis d’accord avec le Dr Creech”, a déclaré Newland. “Il y a des gens qui ne sont tout simplement pas à l’aise pour vacciner les jeunes enfants parce qu’ils n’en vaccinent pas beaucoup et que de nombreux jeunes enfants ne restent pas assis.”

Parents, parlez-en à votre médecin

“Je pense que les parents commencent à se rendre compte que ce n’est pas la pandémie de 2020”, a déclaré Creech. “L’une des façons dont cela a changé est que de nouvelles variantes sont apparues qui nous obligent à prendre de nouvelles décisions.”

Il a dit que si les gens ont d’autres questions, “j’encouragerais les parents à avoir une conversation franche avec votre pédiatre ou avec votre médecin de confiance pour pouvoir réfléchir aux questions, aux risques et aux avantages. – afin que vous puissiez prendre une très bonne décision pour votre famille.”