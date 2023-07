Réponses de Tiger Woods à la fuite d’un mémo sur les points de discussion anti-LIV – « Je n’avais jamais vu de document jusqu’à présent » | Nouvelles du golf

Tiger Woods – dit qu’il n’avait aucune connaissance d’un script préparé pour lui par le PGA Tour dénonçant LIV Golf

Tiger Woods dit qu’il n’a jamais reçu de commentaires scénarisés, prétendument préparés par le PGA Tour, qui font maintenant partie d’un procès fédéral.

Plusieurs points de vente ont rapporté lundi que les remarques faisaient partie des 357 pages de courriels et d’autres documents inclus dans une action en justice antitrust impliquant le PGA Tour déposée auprès du 15e circuit judiciaire du comté de Palm Beach, en Floride.

Les commentaires liés à Woods auraient été préparés pour qu’il les livre aux joueurs lors d’une réunion au Travelers Championship en juin 2022.

À l’époque, le circuit LIV Golf avait récemment terminé son premier événement, et Woods faisait partie de ceux qui travaillaient pour soutenir le PGA Tour suite aux défections de joueurs.

Il a assisté à une réunion de joueurs à Wilmington, Delaware, en août dernier pour discuter de la réponse du PGA Tour à LIV.

Selon Golf Digest, qui a examiné les documents, les points de discussion préparés pour Woods l’incluent en disant que le commissaire du PGA Tour Jay Monahan était « le bon gars pour cette guerre » et que les joueurs du circuit devraient dénoncer le LIV Golf financé par l’Arabie saoudite.

« Faites ce que j’ai fait : dites aux Saoudiens d’y aller eux-mêmes. Et soyez sérieux », lit-on dans les commentaires.

Woods aurait refusé des centaines de millions pour rejoindre LIV.

Dimanche soir sur Twitter, Woods a écrit qu’il n’avait pas assisté au championnat des voyageurs l’année dernière et qu’il n’avait jamais vu près de deux pages complètes de points de discussion qui auraient été préparés pour lui.

« En réponse au mémo des points de discussion publié ce week-end, je n’ai jamais vu ce document jusqu’à aujourd’hui, et je n’ai pas assisté à la réunion des joueurs pour laquelle il a été préparé lors des Voyageurs 2022 », a écrit Woods.

Le message Twitter de 35 mots marque les premiers commentaires publics de Woods depuis l’accord proposé entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

Selon GolfChannel.com, les remarques écrites pour Woods en comprenaient également une sur son fils adolescent, Charlie.

« Vous savez, Charlie est un très bon joueur… peut-être qu’un jour il sera un golfeur professionnel au plus haut niveau. Quand et si cela se produit, je veux qu’il soit membre du PGA Tour, et je veux que le PGA Tour ressemble à ce qu’il est maintenant – mais en mieux. »

Woods, 47 ans, a été écarté du golf de compétition une grande partie des deux dernières années après avoir subi une grave blessure à la jambe droite dans un accident impliquant une seule voiture en février 2021. En avril, il a subi une intervention chirurgicale pour résoudre les problèmes persistants liés à la blessure.