Réponses aux questions fiscales courantes

Pour vous aider à répondre à toutes vos questions de dernière minute, CNBC Make It a compilé sa couverture de cette saison fiscale en un seul endroit, avec des réponses à certaines des questions fiscales les plus courantes.

À quelques jours de la date limite de dépôt des déclarations de revenus du 17 mai, de nombreux Américains se précipitent pour rassembler leurs formulaires et documents.

Le jour de l’impôt est traditionnellement le 15 avril, mais était repoussé au 17 mai pour un grand nombre de raisons liées à la pandémie, notamment le fait que l’Internal Revenue Service (IRS) était occupé à envoyer des chèques de relance à des dizaines de millions d’Américains et travaille toujours sur un important arriéré de déclarations de 2019.

Non. Aucun des chèques de relance de 2020 n’est imposable. L’IRS a des enregistrements des contrôles de relance dans son système, vous n’avez donc aucune action à prendre. Assurez-vous simplement de ne pas répertorier accidentellement vos chèques comme un revenu, sinon vous pourriez finir par payer plus d’impôts lors de la production de votre déclaration et devrez éventuellement recevoir un remboursement de l’IRS.

