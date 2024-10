Réponses aux mini mots croisés du NYT du 19 octobre

La Mini est une version réduite de Le New York Times » mots croisés quotidiens vénérés. Alors que les mots croisés sont une expérience plus longue qui nécessite à la fois des connaissances et de la patience, The Mini est une ambiance complètement différente.

Avec seulement une poignée d’indices auxquels répondre, le puzzle quotidien sert également de test de vitesse pour ceux qui y jouent.

Ainsi, lorsqu’un indice délicat perturbe le flux d’un joueur, cela peut être frustrant ! Si vous ne parvenez pas à jouer à The Mini – un peu comme avec Wordle et Connections – nous avons ce qu’il vous faut.

Voici les indices et les réponses à l’émission The Mini du NYT du samedi 19 octobre 2024 :





À travers

Mission d’avocat

« Je sors d’ici ! »

Être une nuisance pour

Des films sur le net ?

Grande star de la pop

En attente d’un jugement définitif

Aux limites du comportement acceptable

Vers le bas

Taylor Swift, selon la signature sur son soutien à Kamala Harris

Capitale de la Grèce

« Je sors d’ici ! »

Fait une erreur

Craquer, à un texto

Totalement indifférent à une conférence, peut-être

Utilisez une cigarette électronique

