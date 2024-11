Réponses aux mini mots croisés du NYT d’aujourd’hui pour le 1er novembre

À la recherche de le plus récent Réponse aux mini mots croisés ? Cliquez ici pour les mini-astuces de mots croisés d’aujourd’hui, ainsi que nos réponses et astuces quotidiennes pour les puzzles Wordle, Strands et Connections du New York Times.

Le Mots croisés du New York Times est légendaire. Mais si vous n’avez pas beaucoup de temps, le Mini-mots croisés est un substitut divertissant. Les mini mots croisés sont beaucoup plus faciles que les mots croisés de la vieille école du NYT, et vous pouvez probablement le terminer en quelques minutes. Mais si vous êtes bloqué, nous avons les réponses. Et si vous pouviez utiliser quelques astuces et conseils pour la résolution quotidienne, consultez nos mini conseils de mots croisés.

Le Mini Crossword n’est que l’un des nombreux jeux de la collection de jeux du Times. Si vous recherchez les réponses Wordle, Connections et Strands d’aujourd’hui, vous pouvez visiter la page d’astuces de puzzle du NYT de CNET.

Passons à ces indices et réponses aux mini-mots croisés.

Le mini puzzle de mots croisés du NYT terminé pour le 1er novembre 2024. NYT/Capture d’écran par CNET

Mini à travers les indices et les réponses

1Un indice : Avec 5-Down, la philosophie japonaise en rimes qui consiste à trouver la beauté dans l’imperfection

Réponse : WABI

5Un indice : les bas de baskets

Solution : SEMELLES

6Un indice : police de caractères similaire à Helvetica

Solution : ARIEL

7Un indice : Un morceau d’herbe

Solution : LAME

8Un indice : Objets personnels contrôlés par les videurs

Réponse : IDS

Mini-indices et réponses

Indice 1D : Disney ___

Réponse : MONDE

Indice 2D : Nom du stylo

Solution : ALIAS

Indice 3D : Perle dans un collier de perles, par exemple

Solution : BILLE

Indice 4D : Un morceau de terre dans l’océan

Réponse : ÎLE

Indice 5D : voir 1-Across

Réponse : SABI

Comment jouer à plus de mini mots croisés

Le Section Jeux du New York Times propose un grand nombre de jeux en ligne, mais seuls certains d’entre eux sont gratuits et accessibles à tous. Vous pouvez jouer gratuitement aux mini mots croisés du jour en cours, mais vous aurez besoin d’un abonnement à la section Times Games pour jouer à des puzzles plus anciens provenant des archives.