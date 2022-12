Réponses amusantes à la dernière collection de sacs de Sabyasachi

Sabyasachi Mukherjee est un nom familier en matière de vêtements ethniques indiens de luxe. Des lehengas élégants aux bijoux délicats, la marque a été la préférée des célébrités. Cependant, la gamme de sacs fourre-tout du couturier basé à Kolkata qui composent sa dernière collection d’accessoires n’a pas réussi à impressionner même les fans les plus ardents de la marque. Réagissant aux photos d’un mannequin exhibant ces nouveaux sacs que Sabyasachi Mukherjee a posté sur Instagram, les internautes se sont moqués des proportions (ou de l’absence de proportions) du sac.

Vendredi, le compte Instagram officiel de la marque Sabyasachi a publié des photos de sacs fourre-tout de la collection “The India Tote”. La légende disait : “La sagesse et la beauté de l’Inde se situent à la frontière de la mémoire et de la modernité. C’est ce qui me pousse à faire à la main , ignorent les tendances, préservent les métiers en voie de disparition et créent un patrimoine vivant qui peut être transmis de génération en génération.

La collection est un hommage à l’héritage de l’artisanat et des textiles du patrimoine de l’Inde. Les images montrent un modèle portant d’énormes sacs avec différents imprimés et de fines bretelles à la main. Alors que certains présentent des bandes de glands, d’autres montrent une utilisation importante du travail du miroir.

La plupart des utilisateurs n’ont pas trouvé ces grands bacs à leur goût. La taille énorme était rebutante en termes d’esthétique et de praticité pour la plupart. Une personne a écrit: “Ces designs magnifiques et complexes mais wtf sont avec la taille ???? C’est de la folie. Les designers vont trop loin avec l’idée de l’extérieur en pensant que la boîte n’existe même pas.”

Un autre s’est moqué de l’énorme taille du sac en disant : « enfin un sac qui peut s’adapter à ma réflexion excessive ».

D’autres encore ont commenté la forme en forme de bateau du sac fourre-tout, affirmant que le sac pourrait tenir dans un bateau entier. Certains utilisateurs ont également établi des comparaisons avec l’utilisation peu attrayante des sacs poubelles par Balenciaga dans la mode.

Cependant, un tas de personnes ont apprécié le beau design et les textures que la marque a utilisées pour fabriquer les sacs.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici