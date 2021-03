En fonction du moment où l’intérêt de la recherche pour cette question saute, c’est probablement ce week-end. Contrairement à d’autres événements fédéraux plus faciles à retenir, comme le 4 juillet, aux États-Unis, le changement d’horloge est lié à un jour itinérant: depuis 2007, il a lieu le deuxième dimanche de mars, lorsque les horloges avancent un heure, et le premier dimanche de novembre, quand ils rentrent. (En Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, les horloges changent le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d’octobre.)

J’espère que cela répondra à ces questions, et peut-être à quelques autres qui ne vous avaient pas traversé l’esprit, comme ce que les compagnies de chemin de fer du 19e siècle ont à voir avec cela et si les propriétaires de terrains de golf s’intéressent à vos habitudes de sommeil.

Qu’est-ce que c’est?

Pour les agriculteurs, l’heure d’été est un horaire perturbateur imposé par le gouvernement fédéral; un mythe populaire les a même blâmés pour son existence. Pour certains parents, c’est une nuisance qui peut jeter l’heure du coucher dans le chaos. Pour les gens qui gèrent des terrains de golf, des stations-service et de nombreuses entreprises de vente au détail, c’est génial.

«Lorsqu’il fait noir ou qu’il y a peu d’heures après le travail, les gens ont tendance à rentrer directement chez eux et à y rester», a déclaré Jeff Lenard, porte-parole de la National Association of Convenience Stores, un groupe industriel. «Lorsqu’il est plus léger, ils sont plus susceptibles de sortir et de faire quelque chose, que ce soit dans le quartier, dans un parc local ou dans une autre expérience. Et ce changement de comportement stimule également les ventes, que ce soit dans un restaurant préféré ou dans le dépanneur local. »

OK, si ce n’était pas des agriculteurs, à qui était cette idée?

L’idée est de déplacer une heure de soleil du petit matin au soir, afin que les gens puissent utiliser davantage la lumière du jour. Benjamin Franklin est souvent considéré comme le premier à le suggérer au 18ème siècle, après avoir réalisé qu’il perdait ses matinées parisiennes en restant au lit. Il a proposé que les Français tirent des canons au lever du soleil pour réveiller les gens et réduire la consommation de bougies la nuit.

Au cours des 100 années suivantes, la révolution industrielle a jeté les bases de son idée d’entrer dans la politique gouvernementale. Pendant une grande partie des années 1800, l’heure a été réglée en fonction du soleil et des gens qui dirigeaient les horloges dans chaque ville et ville, créant des dizaines de «temps du soleil» contradictoires et établis localement. Il pourrait être midi à New York, 12h05 à Philadelphie et 12h15 à Boston.

Cela a posé des problèmes aux compagnies ferroviaires qui tentaient de livrer les passagers et le fret à temps, car personne ne convenait de l’heure à laquelle il était. Dans les années 1840, les chemins de fer britanniques heures standard adoptées pour réduire la confusion. Les homologues américains ont rapidement suivi.