Réponses à vos questions sur les vaccins COVID mis à jour

La productrice de SciFri, Kathleen Davis, s’entretient avec le Dr Kizzmekia Corbett-Helaire, professeur adjoint d’immunologie et de maladies infectieuses à la TH Chan School of Public Health de Harvard, pour aider à répondre aux principales questions de nos auditeurs sur les vaccins COVID-19 mis à jour.

Cette séance de questions-réponses, qui comprend des questions posées par les membres de notre public, a été adaptée de notre entretien avec le Dr Kizzmekia Corbett-Helaire. Elle a été modifiée pour plus de clarté et de concision.

Si j’ai déjà eu la COVID et que ce n’était pas si grave, pourquoi devrais-je me donner ce nouveau rappel ?

Il existe toujours un risque que la COVID-19 provoque plus que des reniflements ou que vous vous retrouviez aux urgences, surtout si vous êtes âgé. Pourquoi prendre ce risque alors que vous avez la possibilité de vous rendre dans votre centre de santé local et, dans de nombreux cas, de recevoir un vaccin gratuit qui a fait ses preuves pour réduire vos risques de développer une forme plus grave de la maladie ?

J’espère qu’au fil du temps, les gens seront plus à l’aise avec l’idée de se faire vacciner contre la COVID-19 en même temps que contre la grippe.

Le nouveau vaccin contre la COVID-19 est-il à injection unique ?

Oui.

Ces « vaccins mis à jour » sont-ils différents d’un rappel ?

« Vaccin de rappel » est un terme courant, et « vaccin mis à jour » est un terme plus officiel. Ces termes sont essentiellement interchangeables. Cependant, un vaccin de rappel signifie que vous avez déjà reçu des vaccins contre la COVID-19. Mais si vous ne l’avez pas fait, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas aller chercher vos vaccins mis à jour. Il y a donc une petite nuance, mais pour la plupart des gens, vous pouvez utiliser les termes de manière interchangeable.

Nous avons les deux vaccins à ARNm, Moderna, Pfizer, et le Novavax à base de protéines. Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes options de vaccins disponibles ? —Wanda, Canton, Michigan

Plusieurs études ont été réalisées sur les réponses obtenues en combinant différents vaccins. Ces études ont tendance à s’intéresser à des réponses anticorps très spécifiques et ne mesurent pas nécessairement à l’échelle de la population à quoi ressemble la protection.

Ainsi, tout vaccin approuvé pour être utilisé comme vaccin de rappel dans ce pays, qu’il s’agisse de Novavax, de Moderna ou de Pfizer, est un très bon vaccin. Les vaccins protéiques ont tendance à avoir une réactogénicité moindre, ce qui signifie que les petits effets secondaires légers, la douleur dans le bras, la rougeur dans le bras, la fièvre que vous ressentez après le vaccin sont réduits. Mais tout vaccin est un bon vaccin.

Étant donné que Noravax est un peu différent, offrirait-il potentiellement plus de protection si vous avez déjà reçu les injections de Moderna ou de Pfizer ?

Non.

Le programme fédéral Bridge Access, qui a donné accès à des vaccinations gratuites contre la COVID-19 aux Américains non assurés, récemment terminé. Que signifie ce changement pour ceux qui ne sont pas assurés ?

Je trouve tout à fait regrettable que nous en soyons arrivés à un point où nous avons presque ignoré les conséquences possibles de la COVID-19 d’un point de vue réglementaire. L’un des parallèles avec les inégalités en matière de santé, en particulier avec la COVID-19 et d’autres maladies, est que l’accès aux soins de santé est lié au niveau de revenu des personnes. De nombreuses personnes non assurées n’ont pas nécessairement les moyens de dépenser environ 150 dollars par saison pour se faire vacciner.

Puis-je faire vacciner mon enfant avec moi à la pharmacie locale ?

Malheureusement, de nombreuses pharmacies ne vaccinent pas les enfants, en particulier ceux de moins de deux ans. Dans de nombreuses pharmacies, même les enfants de moins de 12 ans peuvent avoir du mal à se faire vacciner. Si vous souhaitez faire vacciner votre enfant, contactez votre pédiatre ou votre service de santé local subventionné par l’État, qui vous indiquera la bonne direction.

Si j’ai eu la COVID-19 récemment, quel est le meilleur moment pour me faire vacciner contre cette nouvelle dose de rappel afin de me protéger contre une poussée de COVID à Thanksgiving et à Noël ? —Alan, Boulder, Colorado

Le CDC recommande que si vous savez que vous avez eu une infection à la COVID au cours des derniers mois, vous devez attendre au moins deux à trois mois avant de recevoir votre rappel de vaccin.

Si je n’ai pas eu la COVID-19 cet été, quel est le meilleur moment pour recevoir le rappel afin de me protéger contre une poussée de COVID à Thanksgiving et à Noël ?

Pour ceux qui n’ont pas été infectés par la COVID-19 lors de la dernière vague, je tiens à les avertir qu’il ne faut pas trop se limiter au moment de la vaccination, sachant que Thanksgiving n’est plus qu’à un saut. Si vous vous faites vacciner aujourd’hui, vous aurez beaucoup d’anticorps prêts à vous protéger contre le virus de la COVID-19 à Thanksgiving. Mais idéalement, le meilleur moyen de vous protéger serait de vous protéger environ deux à trois semaines avant toute vague majeure.

Si j’ai plus de 65 ans, quel est le meilleur moment pour obtenir le nouveau booster ?

Partez dès que possible.

Il a été recommandé aux personnes de plus de 65 ans de se faire vacciner deux fois cette année. Est-ce exact ?

Auparavant, c’était deux fois par an. Mais les CDC et la FDA examinent en permanence l’épidémiologie et font des recommandations en temps réel. Ainsi, il n’est peut-être pas forcément vrai de dire qu’une personne de 65 ans et plus devra peut-être se faire vacciner dans six mois. Restez vigilant dans six mois, mais pensez dès maintenant à votre rappel pour cet automne.

Pourquoi n’est-il pas conseillé de vacciner deux fois par an, alors que nous connaissons actuellement une vague estivale et une vague hivernale ? —Michael, New York, NY

Plus tôt cette année, à peu près au moment où le JN.1 a commencé à circuler, une analyse des données a montré que les personnes de moins de 65 ans étaient encore très bien protégées contre les maladies graves et certaines maladies bénignes grâce à leurs vaccins de l’automne 2023. Il n’y avait donc aucune raison de leur demander de faire des rappels, car leur vaccin d’automne les protégeait tout juste contre les maladies graves et les maladies bénignes.

Est-il possible de surcharger ou de confondre notre système immunitaire avec trop de doses de vaccin ?

Chaque jour, votre système immunitaire apprend à connaître les éléments avec lesquels vous entrez en contact. Que ce soit les bactéries sur votre bureau ou un virus sur lequel quelqu’un a éternué dans le train. Le système immunitaire est donc très efficace pour ne pas se laisser submerger.

Des termes ont été utilisés comme épuisement immunitaireet cela arrive. Mais dans ce cas, ce n’est pas forcément un problème, car vous ne vous faites pas vacciner tous les jours. Vous vous faites vacciner à six mois ou un an d’intervalle, selon votre âge. C’est suffisamment de temps pour que vos cellules immunitaires se stabilisent et vous permettent de vous renforcer à nouveau. Il ne faut donc pas vraiment penser à se sentir dépassé par les événements dans ce cas.

Les tests COVID rapides en vente libre sont-ils toujours précis compte tenu du nombre de variants ? —Wendy, Sonoma, Californie

Oui. Les tests COVID sont strictement réglementés en permanence. S’ils n’étaient pas précis, ils ne seraient pas disponibles sur vos étagères.

J’ai des tests COVID à la maison qui datent probablement d’environ deux ans. Dois-je respecter leurs dates d’expiration ?

Je vérifierais la date d’expiration. Et si l’une d’entre elles est périmée, ne l’utilisez pas. Vous devez toujours respecter les dates d’expiration. (Remarque : certains fabricants ont prolongé les dates d’expiration des tests.) Consultez cette page pour les mises à jour.)

Certaines personnes s’inquiètent des effets secondaires ou des risques potentiels liés aux vaccins contre la COVID. Comment peuvent-elles évaluer les effets secondaires potentiels par rapport aux avantages de la dose de rappel ?

C’est un fait dont nous devons tous tenir compte, scientifiques, professionnels de la santé et médecins. Les gens ont vraiment peur. Il existe quelques cas anecdotiques et rares où des personnes ont subi un effet à long terme, c’est-à-dire une lésion vaccinale, du vaccin contre la COVID-19. Souvent, il s’agit de picotements dans les extrémités, ou certaines personnes ont déclaré être très fatiguées tout le temps après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19. Mais les cas sont très rares et il n’y a eu aucune corrélation avec des effets secondaires à long terme en masse.

Dans l’ensemble, ces vaccins continuent de sauver des vies, et ont déjà sauvé des millions de vies. Ils continuent d’empêcher les gens de tomber gravement malades à cause de la COVID-19.

N’ayez pas honte si vous craignez une blessure liée aux vaccins. Je vous conseille néanmoins de vous appuyer sur cette peur de manière à recueillir des informations. Posez des questions à des sources fiables, demandez à votre médecin et à vos amis de vous parler de leurs expériences avec les vaccins.

Lectures complémentaires