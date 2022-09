Alors que la famille royale et le gouvernement britannique finalisent les plans des funérailles de la reine Elizabeth le 19 septembre, son cercueil est arrivé à Londres mardi. Jusqu’à un million de Britanniques et d’autres fans royaux du monde entier devraient faire la queue à Westminster Hall et dire adieu au monarque britannique le plus ancien cette semaine.

Nous répondons à vos questions sur ce qu’il faut surveiller dans les prochains jours – et comment faire partie de la mémoire de la reine.

Que se passe-t-il pendant que la reine est en état ?

De mercredi à lundi, le cercueil fermé de la reine reposera sur une plate-forme surélevée à l’intérieur du Westminster Hall du Parlement britannique. Le public peut visiter 24 heures sur 24 pour rendre hommage, et des files d’attente massives sont attendues – les gens peuvent devoir rester debout jusqu’à 20 heures sur une ligne de huit kilomètres pour entrer dans la porte, J il Times a rapporté . Aucune chaise ou couverture ne sera autorisée dans la file d’attente pour s’assurer qu’elle continue de circuler le plus rapidement possible.

Le gouvernement britannique affirme que ceux qui espèrent rendre hommage seront confrontés à une “sécurité de type aéroportuaire” et la longue liste de règles comprend également l’interdiction de prendre des photos, de porter des vêtements avec des slogans politiques ou de laisser des fleurs ou d’autres hommages.

Quelle est la particularité du cercueil de la Reine ?

Le cercueil en chêne anglais de la reine a été construit il y a environ 30 ans, à côté d’un cercueil pour son défunt mari, le prince Philip, Les pompes funèbres londoniennes Leverton & Sons ont déclaré au Times en 2018.

Suivant une tradition séculaire pour la famille royale, le cercueil de la reine est recouvert de plomb, ce qui aide à empêcher un corps de se décomposer plus longtemps. Le plomb rend également le cercueil beaucoup plus lourd, ce qui signifie il faudra huit porteurs pour le porter .

Pendant qu’il est en état, il sera drapé du drapeau Royal Standard, avec la couronne impériale de l’État et l’orbe et le sceptre du souverain posés sur le dessus.

Que se passera-t-il lors des funérailles ?

Les funérailles nationales de la reine auront lieu lundi à l’abbaye de Westminster. Ce seront les premières funérailles d’un monarque depuis 1760, bien que les funérailles de la reine mère et de la princesse Diana aient eu lieu à l’intérieur de l’abbaye en 2002 et 1997, respectivement.

Les funérailles de la reine Elizabeth auront lieu à l’abbaye de Westminster le 19 septembre. Ce seront les premières funérailles d’un monarque dans l’abbaye depuis 1760. Cette photo à l’intérieur de l’abbaye a été prise le 23 novembre 2010. (Ben Stansall/AFP/Getty Images)

À 10 h 44, heure locale (5 h 44 HE), la procession du cercueil de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster commencera. Il sera transporté sur un chariot de canon tiré par des marins de la marine, avec des membres supérieurs de la famille royale qui devraient suivre à pied.

Le service funéraire débutera à 11 heures locales et durera une heure. Les détails exacts de ce qui se passera doivent encore être confirmés par le palais de Buckingham, y compris si la reine a fait des demandes spéciales.

“Je m’attends à ce qu’un petit-enfant dise quelque chose, peut-être un poème, quelque chose qui le personnalisera un peu”, a déclaré la commentatrice royale Bonnie Brownlee. “Nous pourrions nous attendre à des surprises s’ils décident de changer un peu, comme peut-être une ou deux choses assez émotionnelles dans le service, mais … je pense qu’ils laisseront une grande partie de cela à la seule famille pour connaître [in advance].”

Ce sera la première fois que le public pourra assister aux funérailles d’un monarque. Bien que le cortège funèbre du roi George VI en 1952 ait été télévisé, les caméras ont été exclues du service lui-même.

Le cercueil du roi George VI repose en l’état à Westminster Hall le 11 février 1952. Certaines parties de ses funérailles ont été télévisées – la première fois que les funérailles d’un roi ont été diffusées à la télévision – mais pas le service lui-même. (Intercontinentale/AFP/Getty Images)

“Nous allons voir des rituels télévisés pour la première fois qui remontent aux Tudors et aux Stuarts des années 1500 et 1600”, a déclaré Justin Vovk, expert en histoire royale et candidat au doctorat à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario. .

“[The royals] veulent ce sens d’une institution continue qui est inchangée au fil du temps en termes de stabilité, et c’est quelque chose que fait le fait d’avoir des rituels cohérents lors d’un enterrement.”

Qui assistera aux funérailles ?

Des membres de la famille royale et des dignitaires du monde entier seront là, bien qu’il ne soit pas clair si les plus jeunes arrière-petits-enfants de la reine seront présents. Comme l’abbaye de Westminster a une capacité maximale de 2 200 personnes, le gouvernement a dit aux autres pays que seuls leur chef, ainsi que leur conjoint ou un autre dignitaire, pouvaient y assister.

Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, a déclaré à La Presse canadienne que le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon seraient présents. Le président américain Joe Biden sera aux funérailles avec son épouse, Jill, tandis que les premiers ministres d’Australie et de Nouvelle-Zélande seront accompagnés des gouverneurs généraux de leurs pays.

Des membres de la famille royale, des politiciens et d’autres personnalités étrangères ont été invités à prendre des vols commerciaux au lieu de jets privés et on leur a dit qu’ils seraient mis dans des bus pour l’abbaye de Westminster, selon des documents rapportés par Politico , bien qu’il ne soit pas clair combien de dignitaires suivront ces demandes. Un porte-parole du Premier ministre britannique Liz Truss a déclaré au Guardian que “les arrangements pour différents dirigeants varieront.”

Où la reine sera-t-elle enterrée ?

Après les funérailles de lundi, une autre procession emmènera le cercueil de la reine de l’abbaye de Westminster à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où elle sera enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VI aux côtés de ses parents, sa sœur, la princesse Margaret, et son mari, le prince Philip, lors d’un service privé pour les membres de la famille royale.

Le cortège funèbre de la reine mère est vu à l’extérieur du château de Windsor le 9 avril 2002, avant qu’elle ne soit enterrée à la chapelle Saint-Georges. Le cortège funèbre de la reine Elizabeth suivra le même itinéraire le 19 septembre. (Darren Staples/AFP/Getty Images)

Comment puis-je assister aux funérailles ?

CBC aura une couverture télévisée en direct lundi sur CBC News Network, CBC TV, CBC Gem, CBCNews.ca et l’application CBC News, ainsi qu’une couverture audio sur CBC Radio et l’application CBC Listen.

Les Canadiens auront-ils des vacances pour les funérailles?

Lundi sera un jour férié fédéral pour les Canadiens.

À moins que les provinces et les territoires ne se joignent au plan, seuls les travailleurs fédéraux auront droit à une journée de congé, comme c’est le cas pour le jour du Souvenir.

La Royaume-Uni a également déclaré ce jour férié, tandis que Australie a annoncé un jour férié pour coïncider avec son jour de deuil le 22 septembre, et Nouvelle-Zélande fera du 26 septembre une fête nationale unique.

Comment puis-je signer un livre de condoléances?

Le gouvernement canadien a ouvert un livre de condoléances en ligne . Il y a aussi un livre physique de condoléances à Rideau Hall à Ottawa, que le public peut signer de 9 h à 19 h HE. Des gens ailleurs dans le pays doivent contacter leur bureau de protocole local pour les emplacements d’autres livres de condoléances.

Allons-nous découvrir la cause du décès de la reine?

On ne sait pas si la cause de la mort de la reine sera rendue publique, car Buckingham Palace est notoirement privé de la santé de la famille royale. Dans les dernières années de la reine, le palais a cité des “problèmes de mobilité” comme raison pour laquelle elle a sauté un certain nombre d’événements publics sans fournir plus de détails. Il n’a pas non plus révélé exactement quand elle est décédée.

“Puisqu’il a fallu un certain temps avant que le public ne découvre comment le père de la reine est décédé, il y aura probablement un retard, peut-être des semaines, des mois ou même des années”, a déclaré Sarika Bose, experte royale et maître de conférences en littérature victorienne à l’Université. de la Colombie-Britannique.

La reine Elizabeth rencontre le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss au château de Balmoral en Écosse le 6 septembre, deux jours avant la mort de la reine. Le palais de Buckingham, qui avait été discret sur la santé du monarque, n’a pas fourni de détails sur la cause des ecchymoses sur sa main. (Jane Barlow/Reuters)

Que deviennent les biens de la reine ?

Bon nombre des biens personnels de la reine, qui Estimations Forbes d’une valeur d’environ 500 millions de dollars américains (649 millions de dollars canadiens), devraient être transmis au roi Charles, conformément à la tradition selon laquelle les monarques lèguent leurs biens à leur successeur.

Brownlee s’attend à ce que la reine ait laissé des bijoux à sa fille, la princesse Anne, et à ses petites-filles, bien que les détails des testaments royaux soient toujours un secret bien gardé.

“Il est plus probable qu’il apparaisse et vous verrez [someone wearing an item], à moins que certains d’entre eux décident d’en parler. Je suis sûr qu’il y a eu des trucs personnels pour tous les petits-enfants, en particulier les femmes – des boucles d’oreilles, des bracelets et des trucs comme ça.”

Charles a déjà hérité des biens immobiliers privés de la reine, y compris Château de Balmoral et domaine de Sandringham aussi bien que Le domaine de la Couronne , une organisation indépendante qui est l’un des plus grands propriétaires fonciers du Royaume-Uni et propriétaire des palais de Buckingham et de Kensington. Il est exonéré du paiement des droits de succession sur tout ce qui est transmis « de souverain à souverain ».

Une vue du château de Balmoral le 20 septembre 2017. Le roi Charles a hérité de la propriété après la mort de sa mère. (Andrew Milligan/Getty Images)

On ne sait pas quand le roi Charles et sa femme, Camilla, emménageront au palais de Buckingham depuis leur résidence actuelle dans la rue à Clarence House. Des rénovations majeures pour améliorer la plomberie, le chauffage et le câblage électrique du palais sont en cours et devraient prendre encore plusieurs années. Il est probable que le roi et la reine consort occuperont moins de chambres que la reine, et une partie de son personnel ne sera plus nécessaire, a déclaré Bose.

Deux des corgis de la reine seront pris en charge par son fils, le prince Andrew, et son ex-femme, Sarah Ferguson, la BBC a rapporté .

Quand est le couronnement de Charles ?

Bien que Charles soit automatiquement devenu roi à la mort de sa mère, une cérémonie de couronnement doit encore avoir lieu, même si ce n’est peut-être pas avant l’année prochaine.

La reine Elizabeth est photographiée à l’abbaye de Westminster lors de son couronnement le 2 juin 1953. Le couronnement du roi Charles sera probablement dans des mois. (Intercontinentale/AFP/Getty Images)