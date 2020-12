La Food and Drug Administration a autorisé vendredi le premier vaccin contre le coronavirus pour une utilisation d’urgence, et la distribution du vaccin de Pfizer pourrait commencer dans les 24 heures suivant l’autorisation.

Pfizer et Moderna ont tous deux demandé une autorisation d’utilisation d’urgence pour leurs vaccins candidats à deux doses, et d’autres entreprises devraient en faire la demande dans les mois à venir. Pendant ce temps, cette semaine, le Canada et le Royaume-Uni ont autorisé l’utilisation généralisée du vaccin de Pfizer.

Les vaccins étant produits en un temps record, que savons-nous de ces vaccins? Quels sont les effets secondaires? Serez-vous immunisé? Et devrez-vous prendre le vaccin une fois ou chaque année?

Nous savons que vous avez des questions et nous sommes là pour vous aider. Posez-nous vos questions sur les vaccins via ce formulaire en ligne, et nous parlerons avec des experts en santé publique pour y répondre ci-dessous.

Voici ce que nous savons:

Existe-t-il un vaccin contre le coronavirus?

Il y a plus de 200 vaccins candidats en cours de développement, dont 52 en essais cliniques, selon l’Organisation mondiale de la santé. Fin novembre, des essais cliniques de phase 3 étaient en cours ou prévus pour cinq vaccins aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont autorisé l’utilisation d’un vaccin mis au point par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech. La Chine et la Russie ont commencé à déployer leurs propres vaccins avant de terminer les essais cliniques de stade avancé.

Le vaccin est-il sûr?

La Food and Drug Administration des États-Unis a publié mardi un rapport de 53 pages résumant les données de l’essai de vaccin candidat COVID-19 de Pfizer et BioNTech. Les données soutiennent les conclusions antérieures selon lesquelles le vaccin est sûr et empêchera 95% des personnes de devenir malades avec le COVID-19. Lire la suite.

Le vaccin sera-t-il sans danger pour les enfants et les femmes enceintes?

Historiquement, les principaux vaccins n’ont pas été testés pendant la grossesse en raison de la crainte que la personne enceinte et le fœtus ne soient à risque de complications.

Les femmes enceintes et allaitantes n’ont pas été incluses dans l’étude Pfizer / BioNTech, il n’y a donc pas de données suggérant si elles devraient éviter la vaccination. Lors d’une réunion du 1er décembre d’un groupe CDC qui détermine comment les vaccins devraient être attribués, plusieurs membres experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le vaccin soit sans danger pour les mères qui allaitent parce que le virus lui-même ne semble pas passer par le lait maternel.

Les données de l’essai Pfizer n’incluaient que des enfants âgés de 16 ans et plus, bien que l’étude ait depuis été étendue à 12 ans, et inclura des enfants plus jeunes dès que la société décidera de la dose qu’elle souhaite tester dans ce groupe. Lire la suite.

Quels sont les effets secondaires du vaccin COVID-19?

Les Américains connaîtront probablement au moins un effet secondaire du vaccin COVID-19, mais les médecins disent que c’est normal et que vous devriez toujours vous faire vacciner. Pour le vaccin de Pfizer / BioNTech, de nombreux participants à l’essai ont subi des effets secondaires pendant un jour ou deux après avoir reçu leurs injections, en particulier le second.

L’effet secondaire le plus fréquemment rapporté chez les vaccinés de moins de 55 ans était une douleur au bras, suivie de la fatigue (60% après le deuxième coup); maux de tête (52% après le deuxième coup); autres douleurs musculaires (37%); et frissons (35%). Environ 28% ont pris des analgésiques après le premier coup et 45% après le deuxième coup. Lire la suite.

Pouvez-vous obtenir une dose d’un vaccin et la seconde d’un autre?

Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna nécessitent tous deux deux doses, administrées respectivement à 21 et 28 jours d’intervalle. Étant donné que les vaccins diffèrent par leur composition, leur stockage et leur durée entre les deux doses, les experts disent que les gens doivent prendre le même vaccin pour les deux doses.

Quel est le niveau d’immunité après une injection?

Le vaccin de Pfizer / BioNTech était efficace à 52% après la première dose, selon un récent rapport de la FDA. Cependant, comme tout le monde a reçu une deuxième dose trois semaines après la première, il n’y a aucune preuve de protection qui dure plus de quelques semaines après la première dose. Lire la suite.

Combien de temps un vaccin COVID-19 sera-t-il protecteur?

Il n’y a pas de données sur la durée de protection d’un vaccin. Les responsables de la FDA devaient autoriser le vaccin de Pfizer au milieu de la pandémie car il est sûr et au moins transitoire efficace, plutôt que de le retenir pendant deux ans pour attendre les résultats typiques à long terme requis pour une approbation complète. Les fabricants de vaccins ont l’intention de suivre les participants aux essais pendant deux ans et de soumettre une demande complète lorsqu’ils disposeront de ces données. Lire la suite.

Une fois vacciné, pouvez-vous encore tomber malade ou propager le virus?

Oui c’est possible. Les vaccins potentiels ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc peu de chances que vous rencontriez le virus et que vous tombiez toujours malade. Il faut aussi généralement «quelques semaines» au corps pour construire une immunité après la vaccination, ce qui signifie qu’une personne pourrait être infectée par le virus qui cause le COVID-19 juste avant ou juste après la vaccination et tomber malade, selon le CDC.

Même après la vaccination, il n’est pas clair si quelqu’un pourrait attraper le virus qui cause le COVID-19 et le transmettre à quelqu’un d’autre, même sans tomber malade. Les études conçues pour tester les vaccins candidats n’ont examiné que les infections symptomatiques, et non si les personnes vaccinées pouvaient encore être contagieuses. Cela signifie que les personnes vaccinées peuvent être à peu près sûres de ne pas développer elles-mêmes le COVID-19, mais elles pourraient toujours le transmettre à d’autres sans savoir qu’elles sont infectées. Des études futures exploreront cela. Lire la suite.

Le vaccin pourrait-il aggraver les infections ultérieures?

On craint que se faire vacciner contre le coronavirus ne provoque une infection ultérieure au COVID-19, comme il a été démontré que certains vaccins contre la dengue le font pour cette maladie.

La FDA a conclu que l’utilisation du vaccin n’a pas été suffisamment répandue pour être certain, mais que « les données disponibles n’indiquent pas un risque de maladie renforcée par le vaccin et suggèrent à l’inverse une efficacité contre une maladie grave dans la période de suivi disponible ». Le risque persiste au fil du temps alors que l’immunité contre la maladie diminue, a déclaré la FDA, et « doit être évaluée plus avant dans les essais cliniques en cours ». Lire la suite.

Quels vaccins seront un seul coup?

Johnson & Johnson développe un vaccin à dose unique. Le scientifique en chef de la société a déclaré le mois dernier que la société s’attendait à disposer de toutes les données dont elle avait besoin pour déposer une autorisation d’ici février ou plus tôt.

Si vous aviez déjà le COVID-19, devriez-vous quand même vous faire vacciner?

Les personnes qui ont eu COVID-19 « peuvent être invitées » à se faire vacciner « , en raison des risques graves pour la santé associés au COVID-19 et du fait qu’une réinfection par COVID-19 est possible », selon le CDC.

Si vous avez eu COVID-19 et que vous vous êtes rétabli, vous avez ce qu’on appelle l’immunité naturelle. Des études ont montré que l’immunité naturelle au COVID-19 peut durer des mois, voire des années. L’immunité d’un vaccin est appelée immunité induite par le vaccin, et on ne sait pas combien de temps cela peut durer.

Quels sont les «ingrédients» du vaccin COVID-19?

Aucun des vaccins en développement aux États-Unis n’utilise le virus «vivant» qui cause le COVID-19, selon le CDC. La plupart des vaccins en cours de développement introduisent la protéine « spike » trouvée à la surface du virus. Ils entraînent le système immunitaire à reconnaître cette protéine et à attaquer en cas d’infection.

Mais les vaccins Pfizer et Moderna dépendent tous deux d’une technologie jamais utilisée auparavant dans un vaccin commercial: l’ARNm, ou acide ribonucléique messager. Lire la suite.

Où sont fabriqués les vaccins Pfizer, Moderna?

Pfizer possède deux usines fabriquant son vaccin COVID-19, une à Kalamazoo, au Michigan, et une à Puurs, en Belgique. La société possède un site de distribution à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin, où son vaccin est stocké. Il peut également y avoir d’autres sites dans le pays où le vaccin sera stocké avant l’autorisation.

Moderna a commencé à produire des vaccins dans son usine de Norwood, dans le Massachusetts, et augmentera sa production le mois prochain avec l’aide du fabricant sous contrat Lonza Biologics, qui possède une installation à Portsmouth, dans le New Hampshire.

Comment le vaccin sera-t-il expédié?

Le vaccin est expédié dans des flacons en verre, des flacons à cinq doses pour Pfizer et des flacons à 10 doses pour Moderna. Le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 94 degrés ou moins; Moderna est à moins 4 degrés. En raison des exigences de stockage ultra-froides du vaccin Pfizer, il est stocké soit dans les installations de production de Pfizer, soit dans ce que l’on appelle des «fermes de congélation», des sites de stockage remplis de rangées en rangées de congélateurs ultra-froids de la taille d’un grand réfrigérateur domestique.

Pfizer expédiera son vaccin en utilisant UPS et FedEx comme ses principaux distributeurs. La distribution des vaccins de Moderna est coordonnée par McKesson, le plus grand distributeur de fournitures médicales du pays. Lire la suite.

Quel est le calendrier de livraison des vaccins?

Une fois les doses initiales expédiées, le système commencera les livraisons régulières. Chaque jeudi, Operation Warp Speed, l’initiative de vaccin contre le coronavirus de la Maison Blanche, demandera aux producteurs de vaccins la quantité de vaccin qu’ils ont fabriquée au cours de la semaine, Paul Ostrowski, qui dirige l’approvisionnement, la production et la distribution pour l’opération Warp Speed ​​du gouvernement fédéral, qui a marché aux États-Unis AUJOURD’HUI. tout au long du processus. Vendredi, le personnel se réunira et décidera du nombre de doses pouvant être attribuées. Les États passeront leurs commandes samedi et les livraisons auront lieu lundi matin.

UPS, FedEx et McKesson ont tous des hotlines 24 heures sur 24, les sites peuvent appeler en cas de problèmes de livraison. En outre, les responsables de l’opération Warp Speed ​​ont déclaré qu’ils disposeraient de personnel dans deux centres d’opérations, un à Washington et un à Atlanta, tous deux dotés de lignes directes 24h / 24. Lire la suite.

Comment Operation Warp Speed ​​suit-il les doses?

L’opération Warp Speed ​​a créé un système logiciel appelé Tiberius qui permet aux États et aux juridictions locales de commander et de suivre les vaccins. Il enregistre toutes les allocations de vaccins COVID-19 aux États, territoires, villes et entités fédérales, a déclaré le colonel Deacon Maddox, chef des plans, des opérations et de l’analyse de l’OWS. Il fonctionne en conjonction avec le système de suivi des vaccins du CDC, connu sous le nom de VTrckS, qui distribue des vaccins pour les enfants depuis une décennie. Lire la suite.

Combien coûte le vaccin?

Moderna et Pfizer ont convenu de fournir aux États-Unis 100 millions de doses chacune, déjà financées par le soutien fédéral à la fabrication et à la distribution. Les doses de vaccin achetées avec les dollars des contribuables américains seront données au peuple américain sans frais, selon le CDC.

« Cependant, les fournisseurs de vaccins pourront facturer des frais d’administration pour donner ou administrer le vaccin à quelqu’un. Les fournisseurs de vaccins peuvent se faire rembourser par la compagnie d’assurance publique ou privée du patient ou, pour les patients non assurés, par le fournisseur de l’administration des ressources et des services de santé. Fonds de secours », indique le CDC sur son site Web.

