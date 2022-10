Réponses à vos principales questions

Si vous venez de recevoir un diagnostic de psoriasis, vous avez peut-être quelques questions à ce sujet. Voici les réponses à certaines des questions les plus courantes que les gens posent.

De plus, “la même personne qui a de l’eczéma chez l’enfant n’a pas de psoriasis. Et la personne qui a du psoriasis en tant que jeune adulte n’a généralement pas eu d’eczéma chez l’enfant”, dit High.

Et les conditions sont susceptibles d’apparaître à différents endroits. L’eczéma apparaît souvent sur le visage et les fesses des enfants et à l’intérieur de leurs genoux et de leurs coudes. Le psoriasis ne se trouve généralement pas dans ces endroits.

Le psoriasis n’affecte généralement pas les enfants, dit High. Mais l’eczéma, ou dermatite atopique, est une maladie infantile. L’eczéma a également tendance à provoquer plus de démangeaisons que le psoriasis. Seulement environ un tiers des personnes atteintes de psoriasis disent avoir des démangeaisons.

Pour un œil non averti, ces conditions peuvent sembler similaires. Mais bien qu’il s’agisse de maladies de peau, ce ne sont pas les mêmes. En fait, “Ils sont 100% différents”, déclare Whitney High, MD, professeur agrégé de dermatologie et directeur du laboratoire de dermatopathologie du campus médical Anschutz de l’Université du Colorado.

Les chercheurs pensent que des choses comme une infection (en particulier l’angine streptococcique), une blessure à la peau, certains médicaments, le tabagisme et d’autres choses peuvent déclencher la maladie.

Chiu dit que les chercheurs pensent que les deux principaux responsables du psoriasis sont vos gènes et votre environnement. Les scientifiques recherchent toujours quels gènes sont à blâmer, mais ils pensent qu’environ 1 personne sur 10 a reçu au moins un des gènes pouvant entraîner le psoriasis de ses parents. Mais seulement 3 % environ des personnes porteuses de ces gènes contractent le psoriasis. C’est là que l’environnement entre en jeu.

Quel est le remède ?

“Il n’y a pas de remède à ce stade”, dit Chiu. “C’est une maladie chronique. … Vous pouvez avoir des moments où ça va s’aggraver, et il peut y avoir des moments où ça va s’améliorer.” Il dit aussi qu’il peut y avoir des gens chanceux chez qui c’est très minime. Ou ça s’améliore et ça ne s’aggrave plus. Mais, dit-il, la plupart des gens “peuvent s’attendre à ce que ce soit persistant”. Le traiter peut le rendre meilleur. Mais lorsque les traitements s’arrêtent, cela revient souvent.

“Il existe des traitements vraiment excellents”, dit-il. “De nouveaux traitements sont en préparation, et de nombreux traitements [that] sont disponibles actuellement… fonctionnent très bien. » Ces traitements ne guérissent pas la maladie, dit-il. « Mais ils améliorent considérablement la maladie et [people] se sentir mieux.”