Réponses à toutes vos questions sur les nouvelles conditions

La mise à jour très controversée de WhatsApp concernant sa politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation apparaît désormais sous la forme d’une bannière intégrée à l’application pour informer les utilisateurs de la mise à jour. WhatsApp, dans un article de blog récemment publié, déclare avoir «réfléchi» à la manière dont il aurait pu mieux communiquer sa politique de confidentialité à ses utilisateurs, ce qui comprend apparemment la projeter plus clairement à ses utilisateurs. En substance, WhatsApp s’en tient à sa position sur sa politique de confidentialité et la façon dont il partage les données avec sa société mère Facebook, et insiste sur le fait que cela ne compromet en aucun cas la sécurité des données et la confidentialité des communications sur l’application de chat consommateur la plus utilisée. dans le monde.

La politique de confidentialité et la mise à jour des conditions d’utilisation s’appliquent à toutes les plates-formes WhatsApp qui incluent WhatsApp pour Android, WhatsApp pour iPhone, WhatsApp Web et application de bureau. Au cours des deux derniers mois, plusieurs critiques et défenseurs de la confidentialité des données ont estimé que la dernière politique de WhatsApp était problématique car les utilisateurs ont désormais un choix unilatéral. Cela signifie essentiellement que les utilisateurs qui ne se conforment pas aux changements concernant sa politique de collecte de données n’ont pas d’autre choix que d’accepter les nouvelles règles ou de quitter complètement l’application. Naturellement, beaucoup ont emprunté la voie alternative et rejoignent des plates-formes concurrentes comme Signal et Telegram. Les utilisateurs craignent également que les nouvelles conditions d’utilisation permettent à Facebook d’accéder au chat privé, ce que le géant des médias sociaux a catégoriquement refusé à plusieurs reprises.

Quelles données utilisateur WhatsApp collectera et partagera: WhatsApp dit qu’ils collectent des informations sur les utilisateurs pour pouvoir fournir des services et personnaliser l’expérience pour l’utilisateur. Parmi les informations partagées avec WhatsApp, citons: le numéro de téléphone mobile, le nom du profil, le modèle de téléphone, la résolution de l’écran, l’adresse IP, la langue, l’emplacement approximatif (emplacement approximatif et non l’adresse exacte). WhatsApp appartenant à Facebook insiste sur le fait qu’ils ne conservent pas vos messages et dit que les messages envoyés ou reçus ne sont pas stockés sur leurs serveurs. «Une fois vos messages livrés, ils sont supprimés de nos serveurs», souligne clairement la société. Cependant, il existe des scénarios dans lesquels vos messages peuvent rester temporairement sur les serveurs WhatsApp, c’est-à-dire si un message reste non distribué pendant une certaine période de temps jusqu’à un maximum de 30 jours sous forme cryptée, après quoi il est supprimé ainsi que les transferts multimédias. qui sont temporairement stockés sous forme cryptée pour améliorer l’efficacité des transferts supplémentaires.

Quel sera l’impact des nouvelles règles de confidentialité sur les utilisateurs: Pour l’utilisateur final, l’effet le plus probable sera des publicités plus ciblées sur les plateformes appartenant à Facebook telles que Messenger, Instagram et Facebook. L’entreprise pourra vous montrer des publicités plus pertinentes en fonction des métadonnées collectées via la plateforme de messagerie.

Quand la nouvelle politique entrera-t-elle en jeu: WhatsApp a reporté le lancement de la nouvelle politique au 15 mai à partir du 8 février. La société avait déclaré qu’elle reportait les changements suite à la désinformation et à la confusion sur ses règles à venir. Notamment, WhatsApp a également contacté les utilisateurs directement via une annonce de journal pleine page et le statut de WhatsApp pour clarifier les préoccupations concernant les conditions d’utilisation.

Quelles mesures le gouvernement prend-il: Le mois dernier, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) a demandé à WhatsApp de retirer les modifications de la politique de confidentialité, affirmant qu’elles ne sont ni justes ni acceptables. Les modifications proposées aux conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité de WhatsApp « soulèvent de graves préoccupations concernant les implications pour le choix et l’autonomie des citoyens indiens », a-t-il déclaré dans une lettre adressée au PDG de WhatsApp, Will Cathcart. Le ministère a également demandé à l’entreprise de retirer les modifications proposées et de reconsidérer son approche de la confidentialité des informations, de la liberté de choix et de la sécurité des données. D’autre part, le Delhi High a annulé une PIL qui demandait des actions contre l’entreprise. Le tribunal avait déclaré que les changements étaient volontaires et que les utilisateurs pouvaient quitter la plateforme s’ils n’étaient pas d’accord avec les nouvelles règles.