Quatre épisodes, 10 ans, 200 jours de tournage et des milliers d’heures de séquences plus tard, une question encore reste: Qui a assassiné Barbara Hambourg?

Mais pour Madison Hambourg, lorsqu’il a entrepris de découvrir qui avait tué sa mère le 3 mars 2010, il y avait un autre mystère qu’il voulait résoudre: OMS était Barbara Hamburg?

Meurtre à Middle Beach a terminé ses quatre épisodes dimanche soir, mettant fin à l’enquête de huit ans de Madison – mais aussi un nouveau départ, à la fois pour le cinéaste en tant que membre de la famille qui a vécu ce genre de tragédie, et pour l’enquête, après une percée majeure dans l’affaire.

À seulement 18 ans lorsque Barbara a été assassinée, Madison a dit à E! News son documentaire est moins un polar et plus une exploration de Barbara la personne, pas seulement le parent, et les «conflits dans sa vie».

Ces conflits, ainsi que les secrets de famille de Madison, sont exposés et explorés tout au long de Meurtre à Middle Beach, ainsi que son enquête en cours sur le meurtre toujours non résolu.

Mais Madison continuera-t-elle à documenter sa recherche du meurtrier de sa mère? Et comment les membres de sa famille – y compris son ancien père – ont-ils réagi aux docuseries?