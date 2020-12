Pour de nombreuses familles juives, le maintien d’un régime casher est une partie importante de la vie. Bien que le terme se réfère le plus souvent à des aliments préparés selon des procédés spécifiques, il peut également s’appliquer au vin.

Le vin casher est fabriqué de la même manière que la plupart des vins non casher, mais il est important de savoir qui produit le vin, quand et comment. Pour que le vin soit casher, il doit être fabriqué par des vignerons juifs religieux qui suivent certaines pratiques dans leurs vignobles.

Pavle Milic travaille dans l’industrie du vin depuis 32 ans. Avec la chef Charleen Badman, lauréate du prix James Beard, il dirige le restaurant FnB à Scottsdale, en Arizona. En tant que copropriétaire et directeur des boissons, Milic a organisé la carte des vins qui a valu au restaurant un demi-finaliste du James Beard Award dans la catégorie Programme de vins exceptionnels en 2017.

Il a grandi dans le Queens, New York et a travaillé dans des restaurants de l’Upper East Side de New York, où «la population est stéréotypée juive», dit-il à l’Arizona Republic, qui fait partie du réseau USA TODAY.

«Ainsi, non seulement vous apprenez à dire ‘Shabbat Shalom’ le week-end, mais vous devenez également assez endoctriné par osmose», dit-il.

Ici, il aide à expliquer une partie de l’histoire du vin casher, une boisson populaire pour les huit nuits des célébrations de Hanoukka, qui commencent le 10 décembre de cette année.

IDÉES DE CADEAU:Tout ce que vous devez savoir sur l’achat de vin pour les vacances

Qu’est-ce qui rend un vin casher?

De nombreux aliments peuvent être fabriqués casher selon la façon dont ils sont préparés et servis.

Pour le vin, deux exigences principales sont nécessaires pour qu’il soit classé comme casher. Premièrement, seuls les produits et ingrédients casher peuvent être utilisés dans le processus de vinification, et deuxièmement, le vin doit être fabriqué et manipulé uniquement par des vignerons juifs religieux.

Si le vin est fabriqué en Israël, il existe des règles supplémentaires que les vignerons doivent suivre.

Par exemple, un vigneron doit attendre qu’un vignoble planté ait quatre ans avant de récolter les raisins pour faire du vin. C’est parce qu’il faut quatre ans pour qu’une vigne pousse suffisamment forte pour produire un rendement correct et complet, explique Milic.. Les vignerons non casher prennent parfois une plus petite récolte de jeunes vignes après trois ans.

De plus, les vignerons qui suivent des pratiques casher devraient laisser le vignoble reposer une fois tous les sept ans.

«Vous êtes censé donner une pause à votre vignoble», dit Milic, «ce qui signifie ne pas le laisser donner du fruit, ce qui signifie que vous laissez tomber les fleurs avant qu’elles ne se transforment en fruits.

Cependant, dans les temps modernes, a expliqué Milic, les vignerons, avec les conseils d’un rabbin, tournent souvent des parties de leurs vignobles, ce qui permet à certaines vignes de se reposer tandis que d’autres peuvent produire du raisin afin de pouvoir continuer la production de vin.

Une dernière règle pour les vignerons en Israël est de remettre 1% de la production totale de vin sur la terre. Ceci est représentatif d’une offrande historique appelée une dîme.

Comment la qualité du vin casher se compare-t-elle?

Alors que la perception générale du vin casher peut être qu’il est de moins bonne qualité que le vin ordinaire, Milic dit que ce n’est pas toujours le cas. Les vins casher offrent la même variété de qualité que tous les autres vins.

« La qualité n’est quasiment pas un problème car ils sont fabriqués de la même manière juste avec ces paramètres qui, en termes de méthodologie, sont un peu différents, mais donnent le même résultat », dit-il. « Ce n’est pas différent parce que quelqu’un qui est un juif religieux l’a fait. »

Milic prédit qu’en raison des informations partagées sur Internet et des nouvelles avancées technologiques dans la vinification, la qualité du vin casher a considérablement augmenté au cours des dernières années.

«Maintenant, le vin casher est tout aussi savoureux que le vin ordinaire, rien ne se perd dans la traduction en termes de qualité», dit-il.

En quoi le vin casher diffère-t-il du vin non casher?

L’une des qualités qui, selon Milic, pourrait rendre la casher plus populaire à l’avenir, est que presque toutes les variétés sont végétaliennes.

«À l’époque où manger un régime à base de plantes ou aller plus loin pour être végétalien, les végétaliens peuvent boire du vin casher sans avoir à se soucier de la consommation de produits animaux, car c’est l’une des exigences», dit-il.

Par exemple, dans la vinification conventionnelle, des produits animaux sont parfois utilisés dans le processus de collage, qui fait partie de la clarification du vin. Agents de collage courants, notamment la gélatine, qui est un produit animal, et la caséine, qui est une protéine du lait.

Par contre, presque tous les vins casher n’utilisent aucun produit d’origine animale.

« Donc, avec du vin casher, les végétaliens, vous pouvez le boire toute la journée et vous pouvez prendre deux verres et faire une bonne sieste et vous sentir bien », dit Milic.

Où acheter du vin casher?

Milic dit que les vins casher sont disponibles dans certaines épiceries fines et dépanneurs juifs, en particulier dans les grandes villes comme New York. Des détaillants tels que Total Wine et BevMo stockent également des bouteilles.

Contactez le journaliste à tirion.morris@arizonarepublic.com. Suivez-la sur Twitter à @tirionmorris, sur Facebook à Tirion Rose et sur Instagram à Tirionrose.

Soutenir le journalisme local et abonnez-vous à azcentral.com dès aujourd’hui.