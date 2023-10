Réponse « Wordle » n° 851, indices et conseils pour le mercredi 18 octobre

Trouver celui d’aujourd’hui Mot défi difficile ? Tu n’es pas seul. Heureusement, nous avons quelques conseils pour vous aider.

Ne vous sentez pas trop mal si vous avez des difficultés : même le créateur Josh Wardle admet qu’il trouve le jeu difficile par moments. L’ingénieur logiciel a créé le jeu pour amuser son partenaire pendant le confinement dû au coronavirus, avec leur amour commun pour les mots croisés comme source d’inspiration pour Mot.

Il a mis le jeu en ligne et a été stupéfait par la réponse, et bien qu’il ait ressenti la pression de divertir des millions d’utilisateurs, il était ravi que les casse-tête quotidiens aident les gens à rester connectés pendant la pandémie de COVID-19.

L’ingénieur logiciel a vendu son jeu à Le New York Times pour une somme non divulguée à sept chiffres. Le jeu de mots est devenu si populaire qu’il a inspiré un certain nombre d’autres jeux quotidiens comme le jeu musical. Heardleet les mathématiques Nerd.

Le puzzle est actualisé chaque jour, avec un nouveau mot qui doit être résolu à partir de zéro. Mot essaie d’aider les utilisateurs à trouver le mot correct en utilisant un système de code couleur ; chaque lettre correcte au bon endroit lors d’une supposition devient verte, ou jaune si elle est dans le mot mais est au mauvais endroit, ou grise si elle est incorrecte.

Parler à Newsweek en 2021Erhan Aslan, expert en linguistique appliquée à l’Université de Reading en Angleterre, a offert quelques conseils pour Mot joueurs.

Il a déclaré : « Une chose qui, à mon avis, est importante dans ce jeu est la lettre de départ choisie. Commencer par des lettres qui incluent des voyelles couramment utilisées, par exemple e et a, des consonnes telles que r et t, et des séquences sonores pourraient être utiles. .

« Choisir un mot qui commence par q, z, j ou x, par exemple, n’est peut-être pas le meilleur choix. À mesure que vous obtenez plus de commentaires après quelques suppositions, les utilisateurs doivent s’appuyer sur certaines connaissances en phonétique pour affiner ou éliminer quelques mots auxquels ils pourraient penser.

Mot #851Conseils pour le mercredi 18 octobre

Semaine d’actualités a rassemblé cinq astuces pour résoudre le problème d’aujourd’hui Mot puzzle. Chaque indice devrait vous aider à trouver la réponse, alors arrêtez de lire lorsque vous êtes prêt à deviner.

La réponse est révélée ci-dessous, alors faites défiler vers le bas avec prudence.

Indice n°1 : Aujourd’hui Mot la réponse contient une voyelle.

Indice n°2 : Il n’y a pas de lettres répétées.

Indice n°3 : Synonymes pour aujourd’hui Mot inclure « grâce », « clémence » et « pardon ».

Indice n°4 : La deuxième lettre est la voyelle.

Indice n°5 : La réponse peut être associée à la loi ou à la religion.

Mot #851Réponse du mercredi 18 octobre

La réponse à la question d’aujourd’hui Mot Le puzzle est « Miséricorde ».

Merriam-Webster définit la « miséricorde » comme la compassion manifestée, en particulier envers un délinquant ou envers une personne soumise à son pouvoir.

Un exemple pourrait être : « L’accusé s’est jeté à la merci du tribunal. »

Mot mises à jour tous les jours à 19 h HE, date à laquelle le prochain puzzle sera disponible pour que les joueurs du monde entier tentent de le résoudre.