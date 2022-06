Réponse lente de la Banque du Canada à l’inflation

L’industrie de la mode nous a dit – ou devrions-nous dire nous a prévenus – que les années 80 sont de retour : roses et bleus fluo, cheveux longs, épaulettes, jambières. Bonne nouvelle pour les propriétaires de magasins de vêtements vintage.

Mais pour ceux qui ont réellement vécu les années 80, c’est-à-dire en tant qu’adultes, toute évocation de l’époque pourrait être accompagnée de souvenirs effrayants d’une inflation vertigineuse et de taux hypothécaires à deux chiffres. Il n’est pas étonnant que l’annonce par Statistique Canada cette semaine d’un bond de 7,7 % de l’Indice des prix à la consommation, le plus important depuis 1983, rappelle la douleur du début des années 80, caractérisée par des augmentations ingérables du prix de l’essence et des aliments qui ont explosé.

Le contexte compte. En 1983, l’économie canadienne sortait de la récession de 1981-1982. L’inflation était tombée à moins de 8 % par rapport au niveau record de 12,9 % enregistré à l’été 1981 et les propriétaires pouvaient espérer un taux hypothécaire de 13 %, ce qui était plutôt bien pour ceux qui sortaient d’un taux de 21 %. cent.

Rien de tout cela ne peut apaiser la vraie douleur ressentie aujourd’hui à la pompe, dans les allées des épiceries et quand vient le temps de couper un chèque de loyer. Ni l’inquiétude anticipatrice de l’inévitable hausse des taux d’intérêt qui s’ensuivra.

Mais une distinction clé entre hier et aujourd’hui est la suivante : l’inflation sauvage des années 1980 est antérieure au cadre établi par le gouvernement fédéral, de concert avec la Banque du Canada, qui a placé le ciblage de l’inflation au centre de la politique monétaire. L’objectif tel qu’énoncé en février 1991 et à chaque examen quinquennal depuis : maintenir l’inflation à 2 %, le point médian d’une « fourchette de contrôle » comprise entre 1 et 3 %. Comme la Banque du Canada nous le rappelle à maintes reprises, le contrôle de l’inflation est sa tâche numéro 1, et lorsque la demande intérieure est élevée, le moyen de refroidir cette demande est d’augmenter les taux.

Ce qui a commencé comme un objectif politique pour la banque – maintenir l’inflation à un niveau bas et stable – est devenu, au fil du temps, une attente de la part des Canadiens, tant dans le quotidien immédiat que dans l’établissement de plans pour demain. Dans son examen des politiques à la fin de l’année dernière, la Banque du Canada a fait valoir ce point. Le cadre “a maintenu l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible pendant trois décennies”, créant ainsi “un environnement plus sûr où la planification de l’avenir est plus facile”.

La banque a souvent indiqué qu’elle considère que la politique de cible d’inflation est facile à communiquer (par les décideurs) et facile à comprendre (par les Canadiens).

Alors qu’est-ce qui n’allait pas?

La montée de l’inflation a été documentée de manière exhaustive. La pandémie. Dépenses fédérales. Chaînes d’approvisionnement gelées. La guerre en Ukraine.

Le mystère réside dans la lenteur avec laquelle notre banque centrale réagit pour faire ce qu’elle a pour mandat de faire. À partir de mars 2021, lorsque l’IPC a été enregistré à 2,2 %, l’inflation a grimpé à la hausse. Pourtant, mois après mois, la banque a passé outre les ajustements de taux d’intérêt. Ce n’est qu’en mars dernier, lorsque l’IPC a atteint 6,7 %, que la banque a enfin bougé, modestement, avec une hausse d’un quart de point de pourcentage. Dans un discours prononcé ce mois-là, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a reconnu que la dernière augmentation s’était produite à un moment où l’inflation était « bien supérieure à notre objectif ». L’inflation avait été au-dessus de la cible pendant un an à ce moment-là. La banque l’avait, eh bien, raté.

Combien de temps faut-il pour que les hausses des taux d’intérêt se propagent dans l’économie et atténuent l’inflation ? Six à huit trimestres, dit la banque. Cela nous emmène en 2024.

Jusqu’à présent, la banque a relevé trois fois son taux d’intérêt de référence. Il se situe maintenant à 1,5 %. La prochaine annonce de tarification est prévue pour le 13 juillet.

La banque est dans une impasse. Ce qu’il aime appeler des « anticipations d’inflation bien ancrées » sont désormais « non amarrées » – un autre mot bancaire – alors que les Canadiens voient leurs portefeuilles touchés à hauteur de milliers de dollars par an. (Un exemple de la Banque du Canada : une inflation de 5 % pendant un an coûte au Canadien moyen 2 000 $ de plus.)

La tâche consiste maintenant à communiquer aux Canadiens deux choses. Premièrement, que les taux d’intérêt historiquement bas de ces derniers temps étaient anormaux. L’accumulation de dettes basée sur une éthique de l’argent bon marché n’allait jamais être durable. Deuxièmement, que les 18 prochains mois pourraient être douloureux, y compris un doublement potentiel du taux de référence.

Si la banque veut vraiment que son cadre stratégique serve de guide aux Canadiens qui planifient l’avenir, elle doit faire un meilleur travail pour expliquer à quoi ressemble vraiment cet avenir.

PARTAGER: