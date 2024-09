Réponse, indices et indices pour le jeu « Wordle » n° 1 177 du dimanche 8 septembre

Wordle est devenu un succès mondial pendant la pandémie de coronavirus après avoir été inventé par Josh Wardle, un ingénieur logiciel basé à New York, qui voulait simplement un puzzle « pour que mon partenaire et moi puissions nous amuser ».

Le jeu a été lancé au public en octobre 2021, après quoi il est rapidement devenu une sensation mondiale, de nombreux joueurs partageant leurs résultats sur les réseaux sociaux chaque jour. En janvier 2022, Le New York Times j’ai acheté Wordle pour une somme modique à sept chiffres, bien que le jeu reste gratuit.

Dans une interview précédente avec NewsweekErhan Aslan, qui enseigne la linguistique appliquée à l’Université de Reading au Royaume-Uni, a donné quelques conseils aux joueurs de Wordle.

« Je pense que le choix du mot de départ est important dans ce jeu. Il peut être utile de commencer par des mots qui incluent des voyelles courantes, par exemple e et a, des consonnes comme r et t, et des séquences de sons », a-t-il déclaré. « Choisir un mot qui commence par q, z, j ou x, par exemple, n’est peut-être pas le meilleur choix. Au fur et à mesure que vous obtenez des retours après quelques suppositions, les utilisateurs doivent faire appel à certaines connaissances en phonétique pour affiner ou éliminer certains mots auxquels ils pourraient penser. »

Les fans de Wordle peuvent également profiter de Connections, un autre jeu basé sur les mots géré par le Fois.

La réponse à l’énigme de dimanche sera révélée à la fin de cet article, alors faites défiler vers le bas avec prudence si vous voulez la découvrir par vous-même.

Une personne joue à Wordle sur son téléphone le 12 janvier 2022 à New York. Newsweek vous propose quelques conseils pour vous aider à résoudre le puzzle Wordle de dimanche.

Wordle #1,177, Indices du dimanche 8 septembre

Newsweek a rassemblé cinq indices pour vous aider à résoudre le casse-tête Wordle d’aujourd’hui.

Indice n°1 : La réponse ne contient qu’une seule voyelle.

Indice n°2 : Il n’y a pas de lettres répétées.

Indice n°3 : Associé à une sensation de fatigue.

Indice n°4 : La troisième lettre est une voyelle.

Indice n°5 : L’une des quatre dernières lettres de l’alphabet est présente dans le mot.

Wordle n°1 177, réponse du dimanche 8 septembre

La réponse au puzzle Wordle d’aujourd’hui est « dessiné ».

Eh bien, c’était amusant et un vrai défi avec une seule voyelle. Avez-vous réussi ? Si c’est le cas, félicitations, mais ne vous découragez pas si ce n’est pas le cas. L’une des meilleures choses à propos de Wordle est la possibilité de voir si vous pouvez vous améliorer au fil du temps, et le prochain puzzle sortira lundi. Newsweek je reviendrai bien sûr avec une autre série de trucs et astuces.

Que signifie « dessiné » ?

Le dictionnaire Merriam-Webster définit « dessiné » comme « montrant les effets de la tension, de la douleur ou de la maladie ».

Par exemple : après avoir fait des heures supplémentaires au travail, elle est rentrée à la maison avec une apparence assez tirée.