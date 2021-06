Réponse immunitaire «robuste» observée dans une étude sur le vaccin Covid «mix and match»

Le mélange et l’appariement des vaccins contre le coronavirus fabriqués par Pfizer-BioNTech et AstraZeneca-Oxford génèrent une réponse immunitaire « robuste » contre le virus, a révélé une étude menée par l’Université d’Oxford.

Les chercheurs qui dirigent le projet dirigé par Oxford Étude Com-COV – qui étudie la faisabilité d’utiliser un vaccin différent pour la vaccination « primaire » initiale à la vaccination « de rappel » de suivi – a découvert que l’alternance des doses des deux vaccins générait une forte immunité.

Cependant, l’étude a révélé que les réponses immunitaires différaient selon l’ordre de vaccination, le vaccin Oxford-AstraZeneca suivi du vaccin Pfizer-BioNTech générant la meilleure réponse immunitaire parmi les deux calendriers mixtes.

Les doses des vaccins ont été administrées à quatre semaines d’intervalle avec des données pour un intervalle de dose de 12 semaines bientôt attendues, ont déclaré les chercheurs après avoir publié lundi leurs dernières découvertes sur le serveur de pré-impression Lancet.

« Les deux programmes » mixtes « (Pfizer-BioNTech suivi d’Oxford-AstraZeneca et Oxford-AstraZeneca suivi de Pfizer-BioNTech) ont induit des concentrations élevées d’anticorps contre la protéine IgG de pointe du SRAS-CoV2 lorsque les doses ont été administrées à quatre semaines d’intervalle », les chercheurs c’est noté.

« Cela signifie que tous les calendriers de vaccination possibles impliquant les vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer-BioNTech pourraient potentiellement être utilisés contre Covid-19. »

Les résultats pourraient ajouter une flexibilité bien nécessaire aux programmes de vaccination dans le monde, selon Matthew Snape, professeur agrégé de pédiatrie et de vaccinologie à l’Université d’Oxford et chercheur en chef de l’essai.

« L’étude Com-COV a évalué les combinaisons » mix and match « des vaccins Oxford et Pfizer pour voir dans quelle mesure ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, permettant potentiellement une flexibilité dans le déploiement des vaccins au Royaume-Uni et dans le monde. »

« Les résultats montrent que lorsqu’ils sont administrés à un intervalle de quatre semaines, les deux schémas mixtes induisent une réponse immunitaire supérieure au seuil fixé par le schéma standard du vaccin Oxford/AstraZeneca. »

Les chercheurs ont noté que les deux schémas mixtes induisaient des anticorps plus élevés que le schéma « standard » à deux doses d’Oxford-AstraZeneca. Actuellement, il est recommandé d’administrer les deux doses requises par le vaccin AstraZeneca à huit à 12 semaines d’intervalle. Des essais cliniques antérieurs ont révélé que l’écart plus long entre les doses augmentait l’efficacité du vaccin AstraZeneca-Oxford, à 82,4%, contre l’infection symptomatique de Covid-19.

La réponse en anticorps la plus élevée dans la nouvelle étude a été observée après le calendrier Pfizer-BioNTech à deux doses, et la réponse en lymphocytes T la plus élevée provenait d’un tir d’Oxford-AstraZeneca suivi de Pfizer-BioNTech, ont noté les chercheurs, sans donner plus de détails.

Les vaccins Covid actuellement autorisés au Royaume-Uni et aux États-Unis stimulent notre système immunitaire à générer des anticorps pour nous protéger de l’infection. Les anticorps sont produits par des globules blancs spécialisés appelés lymphocytes B ou cellules B. Les lymphocytes T, quant à eux, sont un deuxième type de globule blanc qui joue également un rôle important dans notre système immunitaire ; Les lymphocytes T peuvent à la fois attaquer les cellules qui ont été infectées par un agent pathogène ou un virus, tel que Covid, et également aider les lymphocytes B à produire des anticorps.

« Ces résultats sont un guide inestimable pour l’utilisation de calendriers de doses mixtes, mais l’intervalle de quatre semaines étudié ici est plus court que le calendrier de huit à 12 semaines le plus couramment utilisé pour le vaccin Oxford-AstraZeneca. Cet intervalle plus long est connu pour résulter dans une meilleure réponse immunitaire, et les résultats pour un intervalle de 12 semaines seront disponibles sous peu », a ajouté Snape.

Le programme de vaccination du Royaume-Uni a jusqu’à présent été applaudi pour sa rapidité et son agilité. Le Royaume-Uni n’a pas tardé à autoriser et à déployer les vaccins et offre désormais à tous les plus de 18 ans leurs premiers vaccins tout en donnant au reste de la population leur deuxième dose. À ce jour, 84,1% de tous les adultes britanniques ont reçu une première dose et 61,6% ont reçu deux doses d’un vaccin Covid, les données du gouvernement montrent.

Compte tenu de l’accès facile du Royaume-Uni aux vaccins Covid (il a commandé 397 millions de doses de vaccin à six développeurs de vaccins distincts), il n’est actuellement pas prévu de modifier le calendrier des doses proposées aux personnes, a déclaré le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam dans le communiqué. .

« Notre programme de vaccination non mixte (homologue) a déjà sauvé des dizaines de milliers de vies à travers le Royaume-Uni, mais nous savons maintenant que le mélange de doses pourrait nous offrir encore plus de flexibilité pour un programme de rappel, tout en soutenant les pays qui doivent aller plus loin avec leur vaccins et qui pourraient rencontrer des difficultés d’approvisionnement », a-t-il déclaré.

En mai, les chercheurs ont rapporté des données préliminaires de Com-COV révélant réactions légères à modérées plus fréquentes dans les schémas mixtes par rapport aux schémas standard, cependant, ceux-ci ont été de courte durée.

L’Université d’Oxford dirige l’étude Com-COV, dirigée par le National Immunization Schedule Evaluation Consortium, et elle est soutenue par un financement gouvernemental de 7 millions de livres sterling (9,7 millions de dollars) du groupe de travail sur les vaccins.