Réponse en un mot de Roman Reigns à la proposition de l’alliance Jey Uso sur WWE SmackDown : « Oui »

La Bloodline originale de la WWE est officiellement de retour après que Jimmy et Jey Uso se soient réconciliés la semaine dernière et se soient embrassés, et maintenant, le chef tribal original Roman Reigns est également à bord avant leur match contre la New Bloodline de Solo Sikoa à Crown Jewel.

Lors du « WWE SmackDown » de vendredi, avant l’événement premium en direct, Jimmy et Reigns se sont rendus sur le ring pour aborder leur match contre une combinaison de la nouvelle Bloodline, qui comprend Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa. Jimmy a supplié Reigns de l’écouter et a dit qu’il devait « lâcher prise » avec Jey. La musique de Jey a retenti et il est sorti de la foule pour se tenir avec son jumeau et son cousin sur le ring.

Jey a dit qu’il voulait clarifier une chose à Reigns. Il a dit qu’il avait seulement pris le match pour revenir à Sikoa, parce que non seulement cela lui avait coûté le championnat intercontinental, mais que Sikoa « se moquait aussi de la famille ». Il a dit que tout n’était pas réglé entre lui, Jimmy et Reigns, car il se souvient de ce que Reigns lui avait fait. Il a dit à son cousin qu’il n’était plus le laquais ni le bras droit de Reigns, mais qu’ils étaient égaux. Jey a dit que si Reigns le traitait avec « le moindre manque de respect », il serait parti. Il a dit à Reigns d’agir comme son cousin et non comme son chef de tribu.

Reigns a répondu avec un mot : le slogan viral de Jey, « Yeet ». Les Usos ont placé les leurs au milieu du ring, et Reigns a emboîté le pas.