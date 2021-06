Réponse du maire de Mumbai à la ligne de déclenchement de la requête sur les vaccins d’un utilisateur de Twitter

Le maire de Mumbai, Kishori Pednekar, a déclenché mercredi une controverse en utilisant un langage répréhensible contre un utilisateur de Twitter qui a posé une question sur l’état du contrat mondial d’approvisionnement en vaccins COVID-19 de l’organisme civique sur la plate-forme de médias sociaux. « Tuzya Bapala » (à ton père) a répondu Pednekar lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé « Contrat Konala dila ?? » (À qui le contrat a-t-il été accordé ?) tout en commentant un tweet d’une chaîne d’information marathi concernant l’appel d’offres mondial de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) sur l’approvisionnement en vaccins COVID-19.

Un jour plus tard, Pednekar a déclaré que le tweet avait été publié par un activiste de Shiv Sena dans un » accès de colère « . Elle a déclaré qu’elle assistait à une fonction dans le complexe Bandra-Kurla ici mercredi, son téléphone portable a été remis à un militant du parti qui a posté le tweet.

Pednekar, un leader de Shiv Sena, a ensuite supprimé le tweet répréhensible, mais à ce moment-là, il était devenu viral sur les plateformes de médias sociaux. Les partis d’opposition se sont rapidement accrochés au poteau pour cibler le maire.

« En tant que premier citoyen de Mumbai, les citoyens attendent d’elle une langue civilisée et cultivée (d’elle) dans le domaine public », a déclaré Bhalchandra Shirsat, un corporatif du BJP. Rais Shaikh, chef de groupe du parti Samajwadi dans le BMC dirigé par Shiv Sena, a déclaré le maire doit maintenir la dignité de la fonction qu’elle occupe.

« Cela reflète très mal la haute fonction qu’elle occupe », a déclaré Shaikh, ajoutant que la gaffe aurait pu être faite par ses responsables des médias sociaux, mais elle devrait clarifier ce point. Trois fois corporative de Lower Parel dans le sud de Mumbai, Pednekar a été élu 77e maire de la ville en 2019.

Pednekar est également l’un des porte-parole du Shiv Sena, qui dirige l’organe civique de Mumbai, qui se rend aux urnes au début de 2022, depuis plus de deux décennies. Pednekar, dont le père était ouvrier d’usine, avait commencé comme infirmière avant de rejoindre l’aile des femmes de Shiv Sena en 1992. Elle a été élue pour la première fois en tant qu’entreprise en 2002 et réélue en 2012 et 2017.

Pendant la pandémie de COVID-19 en cours, Padnekar a reçu les éloges des citoyens pour avoir visité les hôpitaux et les centres de soins sans se soucier de sa vie. L’année dernière, elle avait enfilé un uniforme d’infirmière pour remonter le moral des agents de santé et autres inquiets du COVID-19.

Pendant ce temps, neuf entités ont répondu à l’appel d’offres mondial du BMC pour la fourniture de doses de vaccin COVID-19 de 1 crore et leurs documents sont à l’examen.

