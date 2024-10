Réponse du jour ‘Wordle’ n° 1 208, conseils et indices pour le jeu du mercredi 9 octobre

Pour beaucoup de gens, Mot fait partie de la routine quotidienne, mais jouer tous les jours ne fait pas nécessairement de vous un pro.

Heureusement, Semaine d’actualités a obtenu le scoop du créateur du jeu, Josh Wardle, sur la façon de résoudre le jeu.

Dans une interview avec Semaine d’actualités en 2021, Wardle, qui a vendu Mot à Le New York Times pour une somme non divulguée à sept chiffres en 2022, a déclaré que les joueurs devraient accepter d’obtenir les tuiles grises qui montrent qu’ils n’ont deviné aucune lettre correcte.

Sur cette photo d’illustration, le jeu de mots « Wordle » est affiché sur un téléphone portable le 12 janvier 2022 à Houston, Texas. Newsweek propose quelques trucs et astuces pour vous aider à résoudre l’énigme d’aujourd’hui.

Brandon Bell/GETTY



« Une chose que je dirai, c’est que beaucoup de gens ont tendance à penser que le jeu consiste simplement à trouver ces lettres vertes et dorées. Si vous les obtenez, alors vous avez théoriquement les informations dont vous avez besoin, mais vous ne voulez pas les obtenir. trop accroché à ça », a déclaré Wardle Semaine d’actualités.

Il a ajouté : « Même lorsque vous disposez de la plupart des lettres, cela vaut toujours la peine d’essayer quelques fois pour affiner davantage les options. Il est souvent tout aussi important d’apprendre quelles lettres ne sont pas dans un mot. Cette information peut en réalité être plus puissant à bien des égards, et on ne s’en rend pas nécessairement compte au début.

Autre Mot les pros ont également partagé leurs meilleurs conseils pour terminer le jeu.

Erhan Aslan, qui enseigne la linguistique à l’Université de Reading au Royaume-Uni, a déclaré Semaine d’actualités « Une chose qui, à mon avis, est importante dans ce jeu est le mot de départ choisi », a déclaré Aslan. « Commencer par des mots qui incluent des voyelles couramment utilisées, par exemple e et a, des consonnes telles que r et t et des séquences sonores pourrait être utile.

« Choisir un mot qui commence par q, z, j ou x, par exemple, n’est peut-être pas le meilleur choix. Vous obtenez plus de retours après quelques suppositions. Les utilisateurs doivent s’appuyer sur certaines connaissances en phonétique pour affiner ou éliminer certains mots qui ils réfléchissent peut-être.

‘Wordle’ #1 208, trucs et indices pour le mercredi 9 octobre

Indice n°1 : Le mot d’aujourd’hui comporte trois lettres répétées.

Indice n°2 : Le mot se termine par un Y.

Indice n°3 : Il contient une voyelle.

Indice n°4 : La troisième lettre du mot d’aujourd’hui est un M.

Indice n°5 : C’est quelque chose que vous pourriez appeler l’un de vos parents.

Réponse ‘Wordle’ #1 208 du mercredi 9 octobre

Aujourd’hui Mot la réponse est MAMAN.

Mot se met à jour tous les jours à minuit, moment auquel le prochain puzzle devient disponible. Semaine d’actualités sera de retour demain avec une autre série de trucs et astuces pour le nouveau jeu.

En attendant, essayez-vous à d’autres jeux de réflexion basés sur des mots Typochondries et Spellspire.