Megan Fox a trouvé un moyen classé X pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles elle et le rappeur Machine Gun Kelly seraient fiancés.

Elle a été vue portant un bracelet à l’annulaire alors qu’elle rejoignait son petit ami cette semaine alors qu’il répétait pour une performance de SNL.

Mais après que la bague ait suscité des spéculations sur son engagement, la star de Transformers a répondu avec un style de bijoux très différent.

Megan a partagé une photo d’elle-même en train de jouer aux échecs vendredi soir, avec le bijou sur son annulaire remplacé par un autre avec les mots « F ** k you ».







Le look audacieux a été complété par les ongles jaunes et noirs manucurés de l’homme de 34 ans.

Il ne faisait aucun doute que la bague était une réponse effrontée à ce qui se disait quelques jours auparavant.

La spéculation a commencé lorsque Machine Gun Kelly a taquiné sa machine à sous SNL avec une vidéo Instagram, dans laquelle il montrait sa nouvelle guitare spécialement conçue pour la prochaine apparition.

Mais les fans étaient plus intéressés par le fait que lui et Megan portaient des anneaux à l’annulaire.

L’actrice a récemment parlé de sa relation avec la controversée Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker.

Lors d’une interview sur le podcast de Lala Kent, Megan a parlé de sa romance.

«J’ai tout de suite su qu’il était ce que j’appelle une flamme jumelle», a-t-elle déclaré à propos de la star de la musique.

«Au lieu d’une âme sœur, une flamme jumelle est en fait l’endroit où une âme est montée à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir être divisée en deux corps différents en même temps.

« Nous sommes en fait deux moitiés de la même âme, je pense. »

Ils se fréquenteraient depuis sept mois après l’annonce de la séparation de Megan et de son mari Brian Austin Green.

Les ex partagent les enfants Noah, huit ans, Bodhi, six ans et Journey, quatre ans.

