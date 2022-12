Réponse de SRK à un fan sur le temps qu’il lui a fallu pour construire des planchers physiques “Pathaan” Twitter

Le physique de Shah Rukh Khan dans ‘Pathaan’ a séduit ses fans, qui ont loué le dévouement qu’il a dû prendre et maintenant SRK lui-même en a témoigné. L’acteur a passé un Noël sain avec son fils Abram et a tenu une session #AskSRK sur Twitter hier. “Joyeux Noël à tous. J’ai passé la journée à concevoir et à profiter de friandises de Noël avec Lil One. Il m’a donné une petite pause maintenant, alors peut-être un rapide #AskSRK puis retour à la joie”, a-t-il tweeté.

Au cours de la session #AskSRK, un fan a partagé une photo de SRK montrant ses abdos de planche à laver et a demandé combien de temps il lui avait fallu pour construire ce physique. Réponse de SRK : “57 ans mon frère…”

Les fans n’étaient que des éloges pour la réponse pleine d’esprit de SRK.

Récemment, un fan de SRK a encadré la réponse qu’il a reçue de SRK lors d’une session #AskSRK sur Twitter.

Satish a profité de son compte Twitter pour publier une photo de la façon dont il a encadré une capture d’écran de son interaction avec Shah Rukh Khan. La légende du tweet qui était accompagnée de la photo encadrée de la réponse de SRK se lit comme suit : « Ab khan saab répond diye ou utilise hum frame na kawaye.. yeh kabhi ni ho sakta. Le cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin (maintenant Khan Saab a répondu et je ne le fais pas encadrer .. Cela ne peut jamais arriver. cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin).

La requête de Satish à SRK était un coup à son film de 2016, Fan, qui n’a pas fait comme prévu au box-office. Satish a demandé à Shah Rukh de répondre à sa question, l’avertissant qu’il se transformerait en Gaurav, le personnage de SRK dans son film ‘Fan’ de 2016 qui était obsédé par le protagoniste du film.

