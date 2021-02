L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Steve Sidwell, a révélé comment Jose Mourinho avait déjà répondu à Didier Drogba voulant «tuer» un coéquipier.

Le patron de Tottenham, Mourinho, s’est décroché contre l’ancien club de Chelsea jeudi soir alors que le penalty de Jorginho en première mi-temps s’est avéré être la différence.

Le Portugais a sans doute connu ses meilleures années à Stamford Bridge et est surtout connu pour son séjour dans l’ouest de Londres lorsqu’il se considérait comme « The Special One ».

Et l’ancienne star des Blues Sidwell a donné un aperçu des raisons pour lesquelles Chelsea de Mourinho était si impérieuse avec une histoire sur l’attaquant ivoirien Drogba et les dirigeants qui les ont menés à divers succès.

Sidwell n’a passé qu’une saison avec les Blues, entre 2007 et 2008, où il était en quelque sorte un joueur à part entière parmi une équipe de stars qui comprenait des joueurs comme John Terry, Frank Lampard et Michael Ballack.

Et l’ancien international anglais de la jeunesse admet qu’il y avait des dirigeants sérieux au club qui aimaient garder les autres fermement à leur place.

L’un d’entre eux était Drogba, qui, selon Sidwell, était furieux après un tacle en particulier du défenseur israélien Tal Ben Haim, qui a laissé Droga en colère, au grand plaisir de Mourinho, qui a offert une réponse vive à l’explosion de Drogba.

Sidwell a déclaré à BT Sport: «Il y avait des leaders. Terry, Lampard, [Michael] Essien, Drogba, Ballack – il y avait des leaders là-dedans.