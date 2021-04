Réponse de Hina Khan à l’utilisateur lui demandant pourquoi elle a écrit «  Papa et sa famille  »

Hina Khan a remercié les gens sur sa page Twitter d’avoir présenté ses condoléances à la mort de son père. Plusieurs célébrités ont tweeté à l’acteur et elle leur a demandé de garder son père et sa famille dans leurs prières. La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, a tweeté: « Restez forte, fille @eyehinakhan … mes prières sont avec vous et votre famille. » A quoi Hina a répondu: « Merci, Ruby … S’il te plaît, garde mon père et sa famille dans tes prières. »

En voyant sa réponse, l’un des tweeters a demandé à Hina: « Je suis désolé pour un commentaire hors sujet. Je voulais juste savoir, pourquoi est-il tweeté en tant que papa et ‘sa’ famille … Pourquoi pas ma famille?! »

Hina lui a répondu en tweetant: « Parce que nous aimons être appelés comme #HisFamily C’est ainsi qu’il nous présentait depuis notre naissance … Il aimait le fait que nous soyons sa famille, ses enfants, sa femme. La famille de Khan. Nous sommes sa chair et son sang, Cette maison est sa maison, Il est partout … Pour toujours #HisFamily. «

Découvrez son tweet ci-dessous:

Au décès de son père, Hina avait écrit une note sur ses pages de médias sociaux qui disait: « Mon père bien-aimé Aslam Khan est parti pour la demeure céleste le 20 avril 2021. Je suis reconnaissant à chacun de vous de vous être enregistré. sur moi et ma famille pendant ces moments difficiles. Pendant que ma famille et moi pleurons la perte, mes comptes de médias sociaux seront gérés par mon équipe pour les engagements professionnels à venir. Merci pour votre soutien et votre amour. «