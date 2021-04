Corporate America, qui a déclaré presque universellement dans des déclarations que «la vie des Noirs compte» à la suite de la mort de George Floyd, a qualifié mardi la condamnation de l’officier qui l’a tué d’un pas en avant – mais a déclaré que beaucoup plus était nécessaire pour obtenir une justice généralisée.

Un jury a déclaré Derek Chauvin, 45 ans, coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour le meurtre de Floyd en mai dernier. Le meurtre, dans lequel Chauvin s’est agenouillé au cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes, a déclenché des protestations à travers les États-Unis et une reconnaissance sociale plus large de la violence policière et du racisme systémique.

La PDG de General Motors, Mary Barra, a déclaré que les verdicts étaient « une étape dans la lutte ».

« Alors que les verdicts de culpabilité dans le procès demandant justice pour George Floyd sont une étape dans la lutte contre les préjugés et l’injustice, nous devons rester déterminés à conduire un changement significatif et délibéré à grande échelle », a écrit Barra sur Twitter. « Les dernières semaines ont été un rappel douloureux et émouvant de la nécessité de soutenir les réformes et de condamner l’injustice … »

Le PDG Mark Zuckerberg a écrit sur le verdict sur sa page Facebook.

« En ce moment, je pense à George Floyd, à sa famille et à ceux qui l’ont connu. J’espère que ce verdict leur apportera un certain réconfort, ainsi qu’à tous ceux qui ne peuvent s’empêcher de se voir dans son histoire », a écrit Zuckerberg. «Nous sommes solidaires avec vous, sachant que cela fait partie d’une lutte plus large contre le racisme et l’injustice.«

La directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a exprimé des sentiments similaires.

« Une petite mesure de justice a été rendue aujourd’hui. Mais la vraie justice serait que George Floyd soit vivant et dans les bras de sa famille », a-t-elle écrit. « Cette tragédie brutale est une page dans l’histoire beaucoup plus large du racisme systémique, oppression et injustice dans notre pays. «

Kathryn Finney, PDG et fondatrice de Genius Guild, qui a aidé des entrepreneurs noirs à créer des entreprises et à lever des capitaux auprès d’investisseurs, a déclaré que le verdict était « historiquement significatif » pour la communauté noire, mais pas assez.

Elle a dit qu’elle a créé la Genius Guild pour expliquer comment le capitalisme a été utilisé contre les communautés noires.

« Le racisme qui existe toujours en Amérique est inacceptable et il est au-delà du temps que nous repensons, restructurons et reconstruisons de nombreuses institutions racistes en Amérique », a-t-elle déclaré. « Nous construisons un monde que nous voulons voir et vivre. Pour créer un monde où tout le monde gagne, chacun doit s’approprier le problème. Chacun doit faire partie de la solution. »

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que le verdict était un pas en avant pour «reconnaître des vérités douloureuses».

« Notre nation a un long chemin à parcourir avant d’établir la justice et l’équité que méritent les Noirs américains. Le meurtre de George Floyd est une tragédie et un crime, et aucun jury ne peut le ramener à la vie ou inverser la douleur et le traumatisme qu’il a subis. la famille et toujours ressentie à travers le pays et dans le monde. Le verdict d’aujourd’hui est un pas en avant dans la reconnaissance de vérités douloureuses et pour la cause continue de vaincre le racisme et de lutter contre la discrimination. Notre société reste engagée dans la voie à suivre. «

La communauté sportive en a également pris note mardi.

Lors de l’émission d’avant-match NBA sur TNT, le triple champion de la NBA Dwayne Wade, qui est récemment devenu un propriétaire minoritaire dans l’Utah Jazz, a déclaré que son cœur battait la chamade quand il a entendu le verdict.

« Aujourd’hui m’a montré le pouvoir de la communauté.Vous ne pouvez pas célébrer cela, mais s’il y avait une victoire aujourd’hui, pour moi, c’était une victoire pour la responsabilité … Nous devons continuer à prier pour la guérison de la communauté noire à travers le monde. «

Candace Parker, une star de la WNBA et collègue de Wade dans l’émission, a noté qu’ils parlaient de justice dans une émission sportive, qualifiant le verdict de «pas dans la bonne direction; il nous reste encore beaucoup à faire.«

La NFL a publié une déclaration exprimant ses condoléances à la famille Floyd et a ajouté:

«Même si nous identifions des raisons d’espérer, nous devons continuer à aider notre société à faire avancer notre société vers un avenir plus juste et plus équitable. Nous sommes fiers de nous associer aux joueurs et clubs de la NFL et restons déterminés à faire le travail important nécessaire pour apporter des changements positifs en notre société. »

Les Las Vegas Raiders, l’un de ces clubs, ont posté « I CAN BREATH 4-20-21 » sur son compte Twitter, semblant jouer les derniers mots de Floyd de « Je ne peux pas respirer ».

Le tweet, cependant, a été largement critiqué sur les réseaux sociaux comme étant insensible et a recueilli plus de 15000 commentaires en une heure.

Pendant ce temps, d’autres entreprises et chefs d’entreprise ont exprimé leurs réflexions sur Twitter.

Ben & Jerry’s Ice Cream a publié quatre tweets mardi soir, dont:

«La justice exige la responsabilité, mais la responsabilité seule ne doit pas être confondue avec la justice. Derek Chauvin fait maintenant face à la responsabilité. George Floyd s’est vu refuser justice au moment où le genou de Chauvin a pris son dernier souffle.

Starbucks, dans un tweet, a déclaré:

« George Floyd devrait être en vie aujourd’hui. Nous avons encore du travail à faire pour lutter contre le racisme systémique et garantir à chacun une chance égale de réussir et de s’épanouir. La vie des Noirs compte, et nous sommes aux côtés de nos clients et partenaires noirs. »

Et Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Gates, a écrit:

« Aussi important soit-il, ce verdict n’était pas justice. Si George Floyd avait justice, il serait en vie aujourd’hui. Mais ce verdict, je l’espère, nourrira la foi de tous ceux qui croient que la justice est possible. Ce n’est pas la fin. . Insistons sur le fait que ce n’est que le début. «

Des institutions allant de JP Morgan Chase à Mastercard en passant par Target ont lancé ou annoncé des initiatives pour lutter contre le racisme systémique, y compris l’investissement dans des entreprises appartenant à des Noirs et des objectifs de diversité plus larges. Mais les critiques ont déclaré que certaines entreprises n’ont pas fait grand-chose pour étayer leurs propos par des actions concrètes.

Chauvin reconnu coupable et la nation réagit:Le verdict de culpabilité de Derek Chauvin suscite des réactions dans tout le pays

Quels étaient les frais?:Quelles sont les charges retenues contre Derek Chauvin? Voici ce que le jury envisage pour la mort de George Floyd.

Malgré les appels des investisseurs à rendre les conseils d’administration principalement blancs plus diversifiés, près des deux tiers des 3000 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis n’ont pas de membre noir, selon des données analysées par BoardProspects et partagées exclusivement avec USA TODAY en dernier. mois.

Mais l’élan a commencé à prendre de l’ampleur après la mort de Floyd. Sur plus de 420 nouvelles nominations au Black Board entre 2019 et 2020, 62% ont été effectuées dans les sept mois qui ont suivi la mort de Floyd.

Et ce mois-ci, des centaines de chefs d’entreprise et d’entreprises ont publié une déclaration dénonçant la vague de lois étatiques poussées ou adoptées pour supprimer les droits de vote.

Contribution: Nathan Bomey, Jessica Guynn, Craig Harris

