Réponse de Britney Spears aux fans après le contrôle du bien-être – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Britney Spears a appelé ses fans après avoir reçu un contrôle de bien-être de la police le mercredi 25 janvier. La popstar, 41 ans, a publié une déclaration, partageant que les fans ne sont pas entrés chez elle, mais elle a également expliqué que le contrôle de bien-être était un violation de la vie privée. Britney a imploré ses fans de lui permettre d’être plus privée dans un tweeter le jeudi 26 janvier.

La chanteuse “Toxic” a expliqué ce qui s’était passé avec la police au début de sa déclaration. “Comme tout le monde le sait, la police a été appelée chez moi suite à des appels téléphoniques farfelus. J’aime et j’adore mes fans mais cette fois les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie. La police n’est jamais entrée chez moi et quand ils sont arrivés à ma porte, ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de problème et sont partis immédiatement », a-t-elle déclaré.

Capitaine Cameron Henderson du bureau du shérif du comté de Ventura a expliqué à HollywoodLa Vie que la police a reçu des appels de fans après que Britney a supprimé son compte Instagram, et a suscité des inquiétudes, mais ils ne pensaient pas que la chanteuse courait un danger immédiat. “Par excès de prudence, ils ont fourni un bilan de santé et ne croyaient pas qu’elle était en danger ou en danger”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Alors que la police ne pensait pas que Britney était en danger, la chanteuse a écrit qu’elle était frustrée par l’appel et la couverture médiatique qui a suivi, et elle a demandé aux fans de respecter ses limites. J’avais l’impression d’être éclairée au gaz et d’être victime d’intimidation une fois que l’incident a fait la une des journaux et d’être à nouveau dépeint sous un jour pauvre et injuste par les médias », a-t-elle écrit. “Pendant cette période de ma vie, j’espère vraiment que le public et mes fans auxquels je tiens tant pourront respecter ma vie privée à l’avenir. Tout l’amour, B.

Depuis qu’elle a été libérée de sa tutelle en novembre 2021, il y a eu quelques occasions où les fans se sont inquiétés pour Britney et ont spéculé sur différents aspects de sa vie, conduisant à différentes théories du complot. Les fans ont émis l’hypothèse que la chanteuse était décédée ou utilisait un sosie lors d’un voyage au Mexique en décembre, mais elle a démenti les rumeurs lorsqu’elle a partagé un selfie sur son Instagram. D’autres fans ont accusé son mari Sam Asghari de la “contrôler”, mais il a répondu aux affirmations dans une interview avec TMZ. “Je ne contrôle même pas ce que nous avons pour le dîner”, a-t-il déclaré. “Dans le passé, il s’est passé beaucoup de choses, donc je comprends d’où ils viennent, ils sont juste protecteurs.”

