Le président Hassan Rohani a expliqué les raisons de la décision d’augmenter l’enrichissement de l’uranium lors de son discours lors d’une session du cabinet mercredi.

Le président a lié l’incident du week-end à Natanz aux pourparlers en cours à Vienne sur l’accord nucléaire comateux de 2015, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA).

«Vous vouliez nous vider les mains pendant les pourparlers, mais nos mains sont pleines» A déclaré Rohani.

L’installation d’enrichissement nucléaire de l’Iran à Natanz a été la cible d’un acte présumé de sabotage dimanche, alors qu’elle a subi une panne de courant. Téhéran a blâmé Israël pour l’attaque, promettant de se venger. Tel Aviv, cependant, n’a pas commenté l’incident.

«Si les sionistes agissent contre nous, nous répondrons. Ils ont eu la première réponse. Si vous posez un problème pour IR1, nous lancerons IR6 pour réaliser que vous ne pouvez pas nous empêcher d’utiliser cette technologie » Rohani a déclaré, qualifiant l’incident d’acte de «Terrorisme nucléaire».

Au lendemain de l’incident, Téhéran a annoncé sa décision d’enrichir l’uranium à son plus haut niveau jamais atteint. Le déménagement impliquera l’installation d’environ 1 000 centrifugeuses supplémentaires, y compris le modèle avancé IR-6. De nouvelles centrifugeuses remplaceront celles endommagées lors de l’incident de Natanz, tout en fournissant un coup de pouce majeur au processus d’enrichissement.

L’enrichissement à 60% est une réponse à votre perversité … Nous vous coupons les deux mains, une avec des centrifugeuses IR-6 et une autre avec 60%.

Le président iranien a également réaffirmé que le sort du JCPOA est entre les mains de Washington, car seule la levée totale des sanctions américaines permettra au pays de se conformer à nouveau à l’accord historique.

«Nous sommes clairs et disons que les États-Unis doivent revenir aux conditions de 2015, et dès que les États-Unis auront rempli leurs obligations et que nous les aurons vérifiées, nous reviendrons également à nos obligations» A déclaré Rohani.

Le JCPOA s’est effectivement effondré après que l’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, alors qu’il accusait Téhéran de violer « l’esprit » de l’accord. Les États-Unis ont ensuite réimposé les sanctions précédentes et déployé de nombreuses nouvelles sanctions contre l’Iran, qui, en réponse, a progressivement suspendu ses obligations au titre du JCPOA, élargissant considérablement ses activités nucléaires ces derniers mois.

