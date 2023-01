Réponse à l’idée d’un sanctuaire d’armes à feu du comté de McHenry – Shaw Local

Voici ma réponse aux lettres récentes contre la transformation du comté de McHenry en sanctuaire d’armes à feu.

Chicago a déjà le plus ou presque le plus de lois sur les armes à feu aux États-Unis. Chicago a également le plus ou presque le plus d’homicides par arme à feu aux États-Unis. Vous pensez donc que plus de lois sur les armes à feu arrêteront cela ? Tout ce que ces lois font, c’est punir les gens respectueux des lois, qui deviennent plus sans défense avec chaque nouvelle loi. Les lois du drapeau rouge peuvent sembler bonnes à première vue, mais elles sont intrinsèquement inconstitutionnelles à bien des égards. Ils violent la liberté d’expression, le deuxième amendement, la régularité de la procédure, le droit à un procès et les perquisitions et saisies abusives.

Les lois sur les armes à feu ne font rien d’autre qu’enhardir les criminels. L’Illinois en est la preuve.

Scott Mortimer

Marengo