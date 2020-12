« C’est Noël en chaleur. »

Comment il a fallu attendre 2020 pour une série de rencontres de réalité centrée sur la période la plus merveilleuse de l’année nous dépasse. Mais HBO Max’s 12 dates de Noël comblé ce vide, en se concentrant sur trois singles –Chad Savage, un homme hétéro de 28 ans; Faith Fernandez, une femme hétéro de 25 ans; et Garrett Marcantel, un homosexuel de 29 ans qui essaie de trouver quelqu’un à ramener à la maison pour les vacances. Oh, et ils le font tout en vivant dans un magnifique château et à des dates saisonnières tout droit sorties d’un film de Hallmark Channel.

Comme de la crème fouettée et des copeaux de chocolat sur votre cacao, 12 dates de Noël se sentait un peu exagéré et décadent, ce qui est exactement ce que le showrunner Sam Dean recherchait lors de la création du monde fantasque.

« Nous ne sommes pas la série la plus sérieuse au monde », expliqua Dean à E! Nouvelles. « Nous voulions faire un clin d’œil et faire un signe de tête au public et ne pas nous prendre ou prendre l’expérience si au sérieux parce qu’il y a un sentiment de ridicule à ce sujet. Il y a tellement de Noël. »