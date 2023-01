"Répondre en 3 jours": Center To Wrestling Body accusé de harcèlement sexuel

Le ministère des Sports a demandé une réponse de la Fédération indienne de lutte (WFI) “dans les 72 prochaines heures” après que des lutteurs de haut niveau, dont l’olympien Vinesh Phogat, les médaillés olympiques Bajrang Punia et Sakshi Malik, ont allégué une faute grave de la part des entraîneurs de l’organisme sportif et du président Brij Bhushan. Sharan Singh. Vinesh Phogat, la première lutteuse indienne à remporter l’or aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques, a déclaré que “les entraîneurs nationaux ont agressé des lutteuses au fil des ans et ont reçu des menaces de mort de la part des responsables de la WFI”. Elle et d’autres lutteurs indiens de haut niveau ont organisé mercredi une manifestation massive au Jantar Mantar à New Delhi. Les lutteurs ont appelé à la destitution du président de la WFI.

Le centre, dans un communiqué, a précisé que si la WFI ne répond pas dans les trois prochains jours, le ministère des sports « procédera à une action contre la fédération en vertu des dispositions du Code national de développement du sport, 2011. “

“Prenant connaissance de la manifestation organisée par des lutteurs, y compris des médaillés olympiques et du CWG, à Delhi aujourd’hui et d’une conférence de presse au cours de laquelle des lutteurs ont porté de graves accusations de harcèlement sexuel contre des lutteuses par le président et les entraîneurs de la Fédération indienne de lutte (WFI) et de mauvaise gestion dans le fonctionnement de la fédération, le ministère des Sports a demandé des explications à WFI et lui a ordonné de fournir une réponse dans les prochaines 72 heures sur les allégations formulées. Dans sa communication à WFI, le ministère a déclaré que “depuis la concerne le bien-être des athlètes, le ministère a pris la question très au sérieux”, a déclaré le ministère des Sports dans un communiqué.

“Le ministère a en outre déclaré que si WFI ne fournit pas de réponse dans les 72 prochaines heures, le ministère engagera une action contre la fédération conformément aux dispositions du Code national de développement du sport, 2011.”

Vinesh, les allégations de Bajrang

Le médaillé olympique de Rio Sakshi Malik, la médaillée des championnats du monde Sarita Mor, Sangeeta Phogat, Anshu Malik, Sonam Malik, Satyawart Malik, Jitender Kinha, Amit Dhankar et le médaillé CWG Sumit Malik faisaient partie des 30 lutteurs qui se sont rassemblés sur le célèbre site de protestation.

“Il vaut mieux mourir une fois plutôt que de mourir lentement tous les jours. Nous ne pouvons pas dormir la nuit car nous ne savons pas si nous allons participer à la compétition ou non. Que nous irons au camp national ou non. Nous doute que ces entraîneurs et leurs supporters puissent augmenter notre nourriture et que nous devenions positifs lors du test de dopage », a déclaré Vinesh Phogat à NDTV.

“Nous sommes donc inquiets de toutes ces choses. Comme le président Brij Bhushan ji disait qu’il est innocent, je vous dis que nous lui avons envoyé de nombreux courriers mais il n’a jamais répondu à aucun d’entre eux. Maintenant, devons-nous aller dans sa chambre pour tout et n’importe quoi ? »

Vinesh, médaillée des championnats du monde et olympienne, a également affirmé que plusieurs entraîneurs d’un camp national à Lucknow ont exploité des lutteuses, ajoutant qu’il y a quelques femmes au camp qui approchent des lutteuses à la demande du président de la WFI.

“Certains entraîneurs sont proches des fédérations nationales. Ces entraîneurs ont exploité des jeunes filles. Je ne sais pas combien de jeunes filles ont souffert à cause d’eux”, a déclaré Vinesh.

La jeune femme de 28 ans a cependant précisé qu’elle-même n’avait pas été victime d’une telle exploitation, mais a affirmé qu’elle avait reçu des menaces de mort à la demande du président de la WFI de la part de responsables proches de lui parce qu’elle avait osé attirer l’attention du Premier ministre Narendra Modi sur plusieurs problèmes qui affligent l’Inde. lutte lorsqu’elle l’a rencontré après les Jeux de Tokyo.

“Je connais au moins 10 à 20 lutteuses qui m’ont parlé de l’exploitation sexuelle qu’elles ont subie de la part du président de la WFI. Elles m’ont raconté leurs histoires. Je ne peux pas prendre leurs noms maintenant, mais je peux certainement révéler le noms si nous rencontrons le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur du pays », a déclaré Vinesh s’adressant aux médias après avoir organisé un « dharna » de quatre heures à Jantar Mantar.

“J’ai reçu des menaces de mort de personnes proches du président de la WFI. Si quelque chose arrive à l’un d’entre nous assis ici, seul le président de la WFI en sera responsable.”

Assis à côté de Vinesh, le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Bajrang Punia, a déclaré que la fédération était dirigée de manière arbitraire et qu’elle ne participerait à aucune compétition internationale à moins que le président de la WFI ne soit démis de ses fonctions. “Notre combat n’est pas contre le gouvernement ou la Sports Authority of India (SAI). C’est contre WFI. ‘Yeh ab aar paar ki ladai hai’ (C’est un combat jusqu’à la fin). Nous continuerons cette manifestation jusqu’à ce que le président de WFI soit démis de ses fonctions”, a déclaré Bajrang Punia à l’agence de presse PTI.

WFI réfute les allégations

Le président de WFI, Brij Bhushan Sharan Singh, a répondu aux allégations. “Je suis venu ici dès que j’ai appris que les lutteurs protestaient. Y a-t-il quelqu’un enregistré qui puisse dire que la Fédération nous a agressés ?” a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Si vous avez eu de tels problèmes avec la fédération, alors pourquoi personne ne les a soulevés pendant 10 ans ? Des problèmes surviennent chaque fois que des règles sont établies.

“Il n’y a aucune vérité dans les allégations des lutteurs contre moi, je suis prêt à être pendu même si un cas de harcèlement sexuel est prouvé”, a ajouté le chef de la WFI, Brij Bhushan. “Je ne quitterai pas le poste de président de WFI, mais je suis prêt à faire l’objet d’une enquête de la CBI ou de la police.”

“Un industriel est derrière ce complot contre moi. Pourquoi Vinesh n’a pas approché la police si elle a reçu des menaces de mort”, a-t-il encore allégué.

Camp de lutte annulé

Le ministère a également annulé un prochain camp de lutte pour les lutteuses. “De plus, le camp d’entraînement de la lutte nationale féminine, qui devait commencer au Centre national d’excellence (NCOE) de l’Autorité sportive de l’Inde à Lucknow à partir du 18 janvier 2023 avec 41 lutteuses et 13 entraîneurs et personnel de soutien, a été annulé”, a déclaré le déclaration énoncée.

“Le directeur exécutif du NCOE Lucknow a été chargé de fournir toutes les installations aux campeurs nationaux qui se sont déjà signalés et susceptibles de le faire, jusqu’à ce que les campeurs quittent le centre. Les informations nécessaires concernant l’annulation du camp national des entraîneurs ont également été envoyées à tous les campeurs. .”

Yogeshwar Dutt, lutteur médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012, a déclaré que les allégations de harcèlement sexuel devaient être approfondies.

“Il devrait y avoir une enquête appropriée sur toute l’affaire. Comme je peux voir que les meilleurs lutteurs du pays se sont réunis au Jantar Mantar, je pense que toute l’affaire devrait faire l’objet d’une enquête. Je pense que les victimes devraient se manifester et élever leur voix sinon il n’y aura pas de conclusion appropriée », a déclaré Dutt à NDTV.