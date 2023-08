Répondre à tout moment : Comment fonctionnent les pompiers volontaires au Canada

L’été 2023 au Canada a été marqué par des incendies incontrôlables d’un océan à l’autre, ce qui en fait la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée. Une ligne de défense contre ces événements climatiques qui s’aggravent est un réseau de volontaires qui diminue chaque année, affirment les chefs des pompiers.

Selon un Rapport 2022 Selon l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), environ 90 000 des 126 000 pompiers à travers le pays sont des volontaires, soit plus de 70 pour cent. En 2016, un recensement similaire dénombrait 156 000 volontaires.

Cette année, plus de 13,6 millions d’hectares ont brûlé au Canada le 16 août, dépassant largement la moyenne sur dix ans de 2,2 millions d’hectares, et de nouveaux incendies continuent de menacer certaines parties des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique.

Avec la pénurie de pompiers qui a un impact depuis Nouveau-Brunswick à TNO nous avons discuté avec des chefs de pompiers qui ont discuté du fonctionnement des pompiers volontaires au Canada et des façons dont ils envisagent de combler ces lacunes.

Que fait un pompier volontaire ?

Les pompiers volontaires sont généralement de garde dans les services d’incendie municipaux, répondant aux appels de service dans leur région où les structures sont menacées.

Alors que certains pompiers de garde sont véritablement des bénévoles – et ne reçoivent pas de salaire ni de dépenses – d’autres classés comme volontaires peuvent recevoir un salaire, des heures de garde, des honoraires ou des dépenses, selon le service.

Les feux de forêt qui prennent naissance dans des zones forestières sont gérés par des équipes distinctes qui sont embauchées et gérées à l’échelle provinciale. UN Un rapport de Reuters trouvé environ 5 500 pompiers forestiers sont employés partout au Canada. Les pompiers municipaux de carrière et volontaires ne rejoignent la lutte que lorsque celle-ci empiète sur une zone peuplée.

« Les équipes rurales sont plus [made up of] bénévoles », a déclaré Brian Starkell, président de l’Association canadienne des services d’incendie volontaires et ancien chef des pompiers de Nipawin, en Saskatchewan. « Ils ont également un emploi à temps plein et habituellement, c’est environ la moitié du temps que vous consacrez à la lutte contre les incendies et entraînement. »

De plus en plus, ils sont également appelés à répondre aux urgences médicales. Le rapport du CAFC montre que sur les deux millions d’appels auxquels les pompiers ont répondu l’année dernière, 44 pour cent étaient des urgences médicales.

Une vue aérienne de l’incendie de forêt qui menace la région de Yellowknife le 17 août. (Incendies aux Territoires du Nord-Ouest)

Comment se déroulent la formation et le bénévolat quand on a aussi un travail de jour ?

Le montant exact de la formation dépend de la municipalité et, selon Starkell, les volontaires reçoivent le même montant que les pompiers de carrière dans le même service et cela prend plusieurs années.

« Cela se fait en grande partie par correspondance, puis il y a des scénarios qu’il faut réaliser pour réussir le cours, donc c’est assez intense », a-t-il déclaré.

Ken McMullen, chef des services d’urgence à Red Deer, en Alberta, et président de l’Association canadienne des chefs de pompiers, a déclaré que les services n’ont pas suffisamment de jeunes, dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans, qui se sont joints comme bénévoles au cours des dernières années.

Ceux qui ont un emploi en dehors du bénévolat prennent du temps pour répondre aux appels à tout moment. McMullen et Starkell ont tous deux déclaré que ce système avait généralement bien fonctionné jusqu’à présent.

« Là où nous assistons à des luttes en ce moment, c’est pendant la saison des incendies comme cette année, où les gens sont partis pendant 30, 40, [or] 80 jours à la fois », a déclaré McMullen, prévoyant les défis à venir. « Ce n’est tout simplement pas durable. »

REGARDER | Les chefs de l’APN demandent plus de soutien lors des incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest : L’Assemblée des Premières Nations demande une aide urgente en cas de feux de forêt L’Assemblée des Premières Nations réclame une augmentation immédiate du soutien aux communautés et aux individus touchés par les incendies de forêt qui font toujours rage partout au pays. Le Chef régional de l’APN de la Colombie-Britannique, Terry Teegee, et le Chef régional de l’APN des Territoires du Nord-Ouest, Gerarld Antoine, expliquent à l’émission Power & Politics de CBC ce dont leurs communautés ont besoin.

Pourquoi manque-t-on de pompiers volontaires ?

La retraite, les engagements familiaux et les personnes qui déménagent dans des municipalités différentes qui peuvent avoir moins besoin de lutter contre les incendies sont autant de raisons citées par les chefs des pompiers, ainsi qu’une adoption plus lente de la part des jeunes.

« Lorsque nous perdons des pompiers, nous vieillissons généralement, ce qui signifie que dans de nombreuses municipalités, les volontaires ne sont plus couverts par leur police d’assurance après l’âge de 60 ans », a déclaré McMullen. « Cette population qui abrite un groupe important de pompiers volontaires au Canada, nous commençons à en perdre de ce côté-là, et nous ne pouvons pas recruter assez rapidement de l’autre côté. »

Tous deux ont discuté du besoin urgent d’un meilleur soutien fédéral et municipal et d’une meilleure compensation pour les pompiers, afin d’aider à recruter alors que la saison des incendies de forêt s’aggrave.

Des motocyclistes regardent l’incendie de forêt de McDougall Creek brûler à West Kelowna, en Colombie-Britannique, le 18 août. (Ben Nelms/CBC)

Quelles solutions sont sur la table ?

Les associations nationales de pompiers volontaires, de chefs de pompiers et de membres en recherche et sauvetage ont toutes fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il augmenter le crédit d’impôt pour faire du bénévolat en tant que pompier ou membre de recherche et sauvetage. Il s’élève actuellement à 3 000 $ et ils demandent une augmentation à 10 000 $.

Le CAFC a également formulé trois autres recommandations, selon McMullen : fournir aux pompiers volontaires un meilleur soutien en matière de santé mentale, embaucher un conseiller national en matière d’incendie pour coordonner les équipes d’urgence au niveau fédéral et rétablir un programme qui donnait autrefois plus de formation aux services d’incendie. et l’équipement.

« Le plan conjoint de préparation aux situations d’urgence a permis aux services d’incendie de demander une formation et un équipement spécialisés afin de prendre en charge différentes choses que nous ne faisons pas régulièrement – et les incendies de forêt ne sont pas quelque chose que les pompiers municipaux font régulièrement », a déclaré McMullen. « Cela a pris fin en 2013 et nous avons plaidé pour que cela revienne. »

Certains en Colombie-Britannique ont flotté l’idée d’avoir une force nationale de lutte contre les incendies de forêt au Canada, suivant des modèles comme l’Australie. Actuellement, le Centre interagences canadien des feux de forêt aide les provinces à coordonner les interventions et la formation en cas d’incendie de forêt.

Selon Starkell, les municipalités devraient mieux financer les services d’incendie.

« De nombreux pompiers collectent eux-mêmes des fonds au sein de leur organisation pour les aider à acheter du matériel », a-t-il déclaré. « La GRC ne collecte pas d’argent pour acheter des balles, donc les pompiers ne devraient pas avoir à collecter des fonds pour acheter de l’équipement. »

Selon la municipalité, un pompier volontaire est payé soit à l’heure, soit par chèque annuel, selon Starkell.

Ni lui ni McMullen ne pouvaient dire combien les bénévoles sont payés en moyenne.

« La chose la plus importante que nous puissions dire, c’est que nous aidons les gens », a déclaré Starkell, faisant écho à un sentiment de fierté pour son travail. « Nous ne connaissons pas ces gens, ce sont de parfaits inconnus, mais nous les aidons au pire moment de leur vie. »