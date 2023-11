Répondant aux critiques, Bush déclare : « Je ne vais rien édulcorer » : NPR

basculer la légende Brian Munoz/St. Radio Publique Louis

Ces dernières semaines, la députée du Missouri, Cori Bush, est devenue l’une des critiques les plus virulentes du gouvernement israélien au Congrès et une ardente défenseure d’un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Sa critique des actions militaires d’Israël à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a tué au moins 1 400 personnes, a déclenché l’indignation et révélé un désaccord parmi les démocrates sur la manière de répondre à la guerre entre Israël et le Hamas. Certaines de ses déclarations ont déclenché une réaction violente au sein de son district du Congrès du Missouri, qui comprend tout Saint-Louis et certaines de ses banlieues.

Mais même si elle a été confrontée à un retour de flamme et à un défi majeur à cause de ses paroles sur le conflit israélo-palestinien, Bush affirme qu’il est de sa responsabilité en tant que membre du Congrès de parler au nom de ceux qu’elle considère comme opprimés – même si cela en fait d’autres. inconfortable.

“Une partie de mon travail consiste à parler de ce qui se passe afin que nous puissions réellement aller à la racine, afin que nous puissions réellement résoudre le problème”, a déclaré Bush dans une interview à NPR.

Le rôle de Bush en politique est enraciné dans l’activisme, en particulier dans les manifestations qui ont éclaté après l’assassinat de Michael Brown à Ferguson en 2014. Elle constate depuis longtemps des points communs entre les Noirs des États-Unis et les Palestiniens.

“Mes convictions sont ancrées dans mes expériences en tant que militant du mouvement visant à sauver des vies noires”, a déclaré Bush lors d’une conférence de presse virtuelle le mois dernier.

Les démocrates divisés sur les appels au cessez-le-feu



Lorsque la députée du Michigan Rashida Tlaib a fait face à un vote de censure mardi en réponse à son discours controversé sur la guerre entre Israël et le Hamas, Bush n’a pas hésité à soutenir son compatriote démocrate.

Elle a déclaré que ceux qui soutenaient la censure menée par les républicains, qui a finalement reçu le soutien de 22 démocrates, « tentaient de manière flagrante de faire taire le seul représentant palestinien américain » au Congrès.

Sa défense passionnée de Tlaib n’est pas la première fois que Bush exprime sa solidarité avec les Américains palestiniens – ou les Palestiniens en général. Alors que la guerre entre dans son deuxième mois, Bush et une faction restreinte mais croissante de démocrates appellent à un cessez-le-feu. Le mois dernier, Bush a présenté une résolution de la Chambre exhortant l’administration Biden à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu, qui compte jusqu’à présent plus d’une douzaine de co-parrains, dont Tlaib, le député de New York Jamaal Bowman, la députée du Minnesota Ilhan Omar et la députée de l’État de Washington Pramila Jayapal.



Bush affirme qu’un cessez-le-feu est soutenu par un certain nombre de dirigeants et de groupes mondiaux, dont Amnesty International. L’administration Biden a cependant déclaré qu’un cessez-le-feu donnerait au Hamas le temps de se regrouper – et a plutôt préconisé le recours à des pauses humanitaires qui, selon elle, permettraient à l’aide et aux personnes de se déplacer en toute sécurité à l’intérieur de Gaza.

Bush affirme qu’il existe un soutien croissant en faveur d’une désescalade de la violence. Un récent sondage de NPR/PBS NewsHour/Marist montre qu’il existe un écart important selon l’âge et la race sur la question de savoir si les États-Unis devraient soutenir publiquement Israël dans la guerre contre le Hamas.

“Il existe une opportunité de parler de soutien à ce cessez-le-feu en position de force”, a déclaré Bush. “Et ce n’est pas une position marginale.”

Les déclarations de Bush suscitent une réaction violente

Bush a reçu de sévères critiques pour sa condamnation des actions militaires israéliennes, qui, selon les responsables de Gaza, ont tué plus de 10 000 personnes. Dans un tweet sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, elle a déclaré elle ne peut pas rester silencieuse sur ce qu’elle a décrit comme « la campagne de nettoyage ethnique d’Israël ».

Cette caractérisation est massivement rejetée par la plupart de ses collègues démocrates. Le gouvernement israélien affirme que son objectif est de détruire le Hamas afin qu’il ne puisse plus jamais attaquer, mais affirme que le groupe utilise des innocents à Gaza comme boucliers humains, plaçant ses combattants et ses bases parmi les civils.

Bush soutient que les actions militaires israéliennes à Gaza et le déplacement de civils palestiniens qui en résulte répondent, selon elle, à la définition du « nettoyage ethnique » donnée par la Commission d’experts de l’ONU.

“Je ne vais rien plaindre. Je ne vais rien édulcorer”, a déclaré Bush. “Les habitants de Saint-Louis ne m’ont pas envoyé au Congrès pour apaiser les gens et les mettre à l’aise. Ils m’ont envoyé à Washington pour s’assurer que je parle au nom de ceux qui sont marginalisés et opprimés.”



Pourtant, certains habitants de son district, y compris ceux qui soutenaient Bush auparavant, ont exprimé leur déception et leur colère face à ses déclarations. Plus tôt ce mois-ci, un groupe d’organisations juives de Saint-Louis a publié une déclaration condamnant son utilisation du terme nettoyage ethnique et l’accusant d’« attiser les flammes de l’antisémitisme ».

“Je pense que ce que je dirais à ceux qui ont traditionnellement soutenu Cori Bush, c’est que je pense que vous l’avez probablement soutenue parce que vous pensiez qu’elle occupait des positions morales”, a déclaré Marc Jacob, un électeur de Bush qui a de la famille en Israël. “Et je pense que ce que nous avons vu le mois dernier, c’est que cela commence à s’effondrer.”

Bush a déclaré qu’elle avait depuis discuté avec des personnes qui ont signé cette déclaration et a déclaré que d’autres groupes religieux et sociaux de son district soutenaient son appel à un cessez-le-feu.

“Les Palestiniens et les Israéliens ne devraient pas se trouver dans une situation où il devrait y avoir des conflits”, a déclaré Bush. “Je devrais être capable d’aimer les deux communautés, je devrais être capable d’aimer les deux, de me battre pour les deux et de faire pression pour la sécurité des deux. Et donc, je continuerai à le faire.”